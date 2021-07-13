Раскрыта спасающая от опасного воспаления диета

Ученые Стэнфордской школы медицины раскрыли, что диета, богатая ферментированными продуктами, увеличивает разнообразие кишечных микробов и уменьшает биомаркеры воспаления. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В клиническом исследовании 36 здоровых взрослых людей были случайным образом распределены на 10-недельную диету, которая включала либо ферментированные продукты, либо продукты с высоким содержанием клетчатки. Две диеты по-разному влияли на микробиом кишечника и иммунную систему.

Употребление в пищу таких продуктов, как йогурт, кефир, ферментированный творог, кимчи и другие ферментированные овощи, а также чайный гриб, привело к увеличению общего микробного разнообразия в кишечнике.

Кроме того, четыре типа иммунных клеток, способствующих воспалению, продемонстрировали меньшую активацию в организме людей, которые употребляли ферментированные пищевые продукты. Уровни 19 воспалительных белков, измеренные в образцах крови, также снизились. Один из этих белков, интерлейкин-6, связан с такими опасными состояниями, как ревматоидный артрит, диабет второго типа и хронический стресс.