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Раскрыта спасающая от опасного воспаления диета

Lenta.ru
1 час назад
Ученые Стэнфордской школы медицины раскрыли, что диета, богатая ферментированными продуктами, увеличивает разнообразие кишечных микробов и уменьшает биомаркеры воспаления. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Раскрыта спасающая от опасного воспаления диета
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В клиническом исследовании 36 здоровых взрослых людей были случайным образом распределены на 10-недельную диету, которая включала либо ферментированные продукты, либо продукты с высоким содержанием клетчатки. Две диеты по-разному влияли на микробиом кишечника и иммунную систему.
Употребление в пищу таких продуктов, как йогурт, кефир, ферментированный творог, кимчи и другие ферментированные овощи, а также чайный гриб, привело к увеличению общего микробного разнообразия в кишечнике.
Кроме того, четыре типа иммунных клеток, способствующих воспалению, продемонстрировали меньшую активацию в организме людей, которые употребляли ферментированные пищевые продукты. Уровни 19 воспалительных белков, измеренные в образцах крови, также снизились. Один из этих белков, интерлейкин-6, связан с такими опасными состояниями, как ревматоидный артрит, диабет второго типа и хронический стресс.
Напротив, ни один из 19 воспалительных белков не снизился у участников, соблюдающих диету с высоким содержанием клетчатки, богатую бобовыми, семенами, цельным зерном, орехами, овощами и фруктами. В среднем, разнообразие их кишечных микробов также оставалось стабильным. Данные показывают, что одного только увеличения потребления клетчатки в течение короткого периода времени недостаточно для увеличения разнообразия микробиоты и спасения организма от воспаления.
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