Можно ли на самом деле умереть от жары

Некоторое время назад профессор Рэдли Хортон из обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета и его коллеги изучили данные метеостанций со всего мира, собранные в период с 1979 по 2017 годы. Им удалось обнаружить более семи тысяч случаев "мокрого термометра" — условий, когда жара и влажность могут вызвать перегрев и смерть. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Во время так называемого "мокрого термометра" охлаждение тела с помощью пота перестает работать и человек не охлаждается. Согласно исследованию, такие условия возникают, когда относительная влажность превышает 95%, а температура воздуха составляет не менее 31,1 градуса по Цельсию. Если же температура достигнет 35 градусов по Цельсию, то при таком условии умирают даже самые здоровые люди.

В этом случае также не играют никакой роли такие вещи, как то, какая на вас одежда, сидите ли вы в тени или какой у вас запас воды. Если в воздухе достаточно влаги, то невозможно предотвратить перегрев тела.