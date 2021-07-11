Почему гепатопротекторы не защищают печень

И хотя считается, что печень способна к самовосстановлению, многим так и хочется ее защитить или поддержать. Особенно этим любят заниматься те, кто по поводу и без сам себе назначает антибиотики. "Рамблер" разобрался, действительно ли гепатопротекторы защищают печень.

Чаще всего гепатопротекторы являются не лекарствами, а биологически активными добавками к пище. Это значит, что они не контролируются так, как лекарственные препараты. Часто исследования, подтверждающие эффективность тех или иных добавок, выполняются по заказу компаний, их выпускающих, поэтому результат, как правило, получается таким, какой нужен компании.

Так, препараты, содержащие экстракт расторопши, не входяит ни в один протокол лечения ВОЗ и не одобрены FDA. Препараты животного происхождения опасны тем, что могут быть взяты от животного, зараженного паразитами. С осторожностью стоит относится к препаратам, содержащим эссенциальные фосфолипиды, в некоторых случаях они могут усилить те заболевания, которые есть.

Как помочь печени

Продукты, содержащие серу, — брокколи, лук, чеснок, — помогают организму вырабатывать глутатион, который активирует ферменты и способствует лучшему выведению некоторых веществ. Эти продукты стоит включать в свой рацион.

Также стоит снизить употребление алкоголя и жареной пищи, чтобы не нагружать печень. А вместо этого заняться, например, физкультуой.