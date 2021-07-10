Солнце-убийца: какие болезни обостряются в жару

Недостаток солнца всегда заметен по людям, которые стремятся проводить на солнце как можно больше времени. Однако существуют разные заболевания, которые обостряются под его воздействием. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

На организм человека оказывает влияние не только ультрафиолетовое изучение, но и инфракрасное. Помимо этого, на то, как человек будет переносить жару, влияет влажность воздуха.

Например, если воздух влажный, могут обостриться заболевания кожи, сердечно-сосудистые заболевания, а также вирусные болезни. Переизбыток солнца приводит организм в состояние стресса и снижает его иммунную систему.

Не стоит забывать и о раке кожи, который возникает из-за воздействия солнца. Удивительно, но к раку может привести даже солнечный ожог, полученный в детстве. Поэтому так важно наносить солнцезащитный крем с SPF и находиться в тени, когда солнце наиболее активно.

Солнечный день и отсутствие защиты для глаз может привести к воспалениям роговицы или конъюнктивы – фотокератиту и фотоконъюнктивиту.