Правда ли, что плохое зрение передается по наследству

Многие люди считают, что плохое зрение передается по наследству. Врачи также утверждают, что при наличии нарушений у родителей дети будут иметь предрасположенность к появлению подобных аномалий. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

По статистике, наследственные заболевания глаз наблюдаются только у трех из 100 новорожденных детей. Поэтому однозначно утверждать, что ребенок близоруких или дальнозорких родителей будет плохо видеть, нельзя. При этом зрение у таких детей скорее всего быстрее начнет ухудшаться.

Да, существуют семьи, где плохое зрение и правда передается из поколения в поколение, но это скорее частный случай.

Одной из самых распространенных причин из-за которых зрение падает чрезмерное времяпровождение за компьютером, планшетом или телефоном. Раньше зрению вредила привычка писать или читать при плохом освещении.

При этом существует множество способов профилактики падения зрения. Врачи советуют делать гимнастику для глаз и отдыхать от монитора во время работы, сбалансированно питаться и принимать витамины. Спорт также способствует укреплению общего состояния организма.