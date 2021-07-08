Ошибки, которые превращают лекарства в яд

Даже самые, казалось бы, безобидные лекарства могут стать опасными, если не соблюдать определенные правила. Проверить, не совершаете ли вы ошибки, которые могут серьезно навредить вашему здоровью, предлагает “Рамблер”.

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Нарушать схему приема

Нерегулярность приема лекарств или нарушение схемы их приема в лучшем случае могут привести к тому, что препараты не будут иметь нужного действия и просто не помогут выздороветь. В некоторых же ситуациях можно заработать проблемы, связанные с ЖКТ или, например, давлением.

Самовольно менять дозировку лекарства

Принимать решение об увеличении или снижении дозировки принимаемого вами препарата должен только врач, который вам это лекарство назначил. Даже если вы считаете, что эффект от медикаментов слишком сильный или, наоборот, чересчур слабый, самостоятельно менять дозу лекарства нельзя. В противном случае есть риск столкнуться с сильными побочными действиями препарата.

Сочетать прием лекарств с витаминами

Специалисты не устают твердить, что назначать самим себе витамины без консультации с врачом и сдачи анализов, нельзя, а тем более принимать добавки, если вы уже пьете какие-то лекарства. Дело в том, что одновременный прием некоторых витаминов и медикаментов может серьезно повлиять на эффективность лечения: усилить, ослабить или вовсе отменить действие лекарства.

Игнорировать побочные эффекты