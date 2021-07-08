Почему появляется звон в ушах

Внезапный шум в ушах чаще всего называют звоном, хотя это могут быть другие звуки: шипение, гул или жужжание. Такое ощущение врачи называют "тиннитусом", и возникает оно на самом деле не в ушах, а в нервных цепочках головного мозга. Тиннитусом страдает 10-15% населения планеты. "Рамблер" рассказывает о причинах тиннитуса и ситуациях, когда он требует обращения к врачу.

Причины тиннитуса разделяют на несколько групп.

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В этой группе ученые выделяют заболевания, которые способствуют появлению шума в ушах. Эти причины требуют немедленного решения и обращения к врачу. Среди них можно выделить заболевания наружного, среднего и внутреннего уха, серные пробки, отосклероз, анемию, диабет, опухоли головы и шеи, заболевания щитовидной железы и гипертонию. Каждая причина индивидуальна, поэтому требует консультации врача.

Нарушения слуха

У 80% людей, регулярно испытывающих шум в ушах, наблюдаются нарушения слуха разной степени. Сам тйннитус не является причиной нарушения слуха, и в такихслучаях он безопасен для человека, но может мешать нормальной жизни и работоспособности. Для облегчения этого симптома необходимо проверить слух и подобрать поддерживающие препараты со специалистом.

Травмы головы и неврологические заболевания

Сотрясения мозга и другие травмы головы могут спровоцировать появление шума в ушах из-за возможного повреждения внутреннего уха. Спровоцировать тиннитус могут также неврологические заболевания, например, рассеянный склероз.

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