Названы ранние признаки грядущего инсульта

Признаки возможного инсульта можно заметить задолго до того, как он случится, заявили ученые из Университета Эразма Мака в Роттердаме. Они в течение 28 лет наблюдали за состоянием здоровья 14 712 человек, сообщает Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.

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Добровольцы раз в несколько лет проходили собеседование и сдавали тесты, демонстрирующие физическое и психическое состояние. В их число входили тесты на память, беглость речи и время реакции. Также ученые оценивали способность человека справляться с повседневными делами: стиркой, готовкой, уборкой, управлением своими финансами.

За время научного эксперимента инсульт случился у 1662 участников. Их средний возраст составил восемьдесят лет.

Исследование показало, что еще за десять лет до приступа у людей из группы риска прослеживалось ускоренное снижение умственных способностей. Они справлялись с тестами хуже остальных. За два-три года до инсульта начинались проблемы с выполнением повседневных задач, таких как готовка и оплата счетов.

По словам исследователей, за несколько лет до инсульта в мозгу людей начинают накапливаться повреждения, такие как заболевание мелких сосудов головного мозга, нейродегенерация и воспаления.