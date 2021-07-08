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Названы ранние признаки грядущего инсульта

Мир24
4 часа назад
Признаки возможного инсульта можно заметить задолго до того, как он случится, заявили ученые из Университета Эразма Мака в Роттердаме. Они в течение 28 лет наблюдали за состоянием здоровья 14 712 человек, сообщает Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.
Названы ранние признаки грядущего инсульта
Фото: DepositphotosDepositphotos
Добровольцы раз в несколько лет проходили собеседование и сдавали тесты, демонстрирующие физическое и психическое состояние. В их число входили тесты на память, беглость речи и время реакции. Также ученые оценивали способность человека справляться с повседневными делами: стиркой, готовкой, уборкой, управлением своими финансами.
За время научного эксперимента инсульт случился у 1662 участников. Их средний возраст составил восемьдесят лет.
Исследование показало, что еще за десять лет до приступа у людей из группы риска прослеживалось ускоренное снижение умственных способностей. Они справлялись с тестами хуже остальных. За два-три года до инсульта начинались проблемы с выполнением повседневных задач, таких как готовка и оплата счетов.
По словам исследователей, за несколько лет до инсульта в мозгу людей начинают накапливаться повреждения, такие как заболевание мелких сосудов головного мозга, нейродегенерация и воспаления.
Отследив тревожные сигналы, пациенты смогут снизить риск инсульта, перейдя на более здоровый образ жизни и подобрав подходящую терапию. В группу особого риска вошли женщины, люди без высшего образования и носители гена болезни Альцгеймера.
Ранее ученые назвали необычный признак грядущего инсульта. Это мигрень со странными видениями и ощущениями.
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