Поколение слабых: пять «помолодевших» заболеваний

Старение организма неизменно приводит к обострению различных заболеваний. Однако все чаще болезни, которые типичны для людей старшего поколения, встречаются у молодежи. "Рамблер" выяснил, какие болезни "помолодели".
Остеохондроз
Еще пару десятков лет назад дистрофические нарушения в суставных хрящах связывали со старением позвоночного столба. Чем старше был человек, тем больше проявлений остеохондроза у него наблюдалось, однако все чаще молодые люди жалуются на боли в спине.
Виной всему сидячий образ жизни и плохое питание, именно поэтому врачи советуют добавлять физическую активность в расписание с ранних лет.
Остеопороз
Раньше остеопороз считали характерным заболеванием пожилых женщин, так как кальций сильнее вымывается из крови. Но сейчас основной причиной болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани виноват недостаток в организме кальция и витамина D, а также вредные привычки.
Остеопороз чаще диабета и инфаркта миокарда укладывает человека на больничную койку. Дело в том, что любой перелом для человека с пониженным кальцием и витамином D может стать серьезным.
Сердечно-сосудистые заболевания
Сердечно-сосудистые заболевания выступают основной причиной летальных исходов во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, артериальной гипертензией страдает каждый третий взрослый человек в мире.
Основными факторами, повышающими риск развития этих недугов, врачи называют неправильное питание, курение, злоупотребление алкоголем и отсутствие тренировок. Да, легко заметить связь между образом жизни и основными болезнями.
Меланома
Любовь к загару искусственному и естественному в прямом смысле может привести к раку кожи. В особой группе риска белокожие люди со светлыми глазами и волосами. Поверхность их тела весьма чувствительна к воздействию солнечных лучей и очень быстро сгорает. Даже "ожоги детства" способны переродиться в злокачественную опухоль.
Поэтому важно сидеть в тени, пользоваться солнцезащитным кремом и показываться врачу, если вдруг вы заметили какие-то необычные родинки или пигментные пятна.
Подагра
У любителей мяса в организм поступают пуриновые основания, вызывающие отложение в суставах кристаллов уратов или мочевой кислоты. Однако большую роль в развитии заболевания играет дисфункция почек, которую связывают со злоупотреблением алкоголем.
Так что алкоголь, белковые продукты, а также кофе, какао и чай необходимо употреблять умеренно. Лучше заменить мясо рыбой, а чай обычной чистой водой.