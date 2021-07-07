10 способов уберечь себя от онкологии

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2025 году онкологический диагноз врачи будут ставить 19 миллионам человек ежегодно, к 2035 году – 24 миллионам. Сейчас же в мире регистрируется около 14 млн случаев заболеваний в год. Если в семье кто-то болел раком, то у других родственников вероятность онкологического заболевания повышена.

Однако не все так плохо, вы можете свести у себя к минимуму риск развития раковых заболеваний. Давайте разберемся как это сделать.

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1. Тренироваться и потеть.

Как сообщает американское издание журнала «Men’s Health», исследование, проведенное в Университете Вермонта подтвердило, что у мужчин, которые занимаются спортом, риск развития рака легких снижается на 68 процентов, а рака толстой кишки — на 38 процентов. Конечно же, по сравнению с теми мужчинами, физическая активность которых сводится только к нажатию кнопок на пульте от телевизора.

И хотя в исследованиях приняли участие только представители сильного пола, логично предположить, что женщинам тоже полезно заниматься спортом.

2. Забыть о жареных блюдах.

Если вам дорого ваше здоровье, забудьте о жареных блюдах. Даже если вы едите жареное не часто, достаточно есть такие блюда всего один раз в неделю, чтобы увеличить риск, например, рака простаты на 37 процентов. И хотя у женщин простаты нет, риск развития раковых заболеваний связанных с потреблением жареных блюд, приготовленных на растительных маслах, которые в горячем виде содержат большое количество канцерогенных веществ, относится ко всем.

Более того, такие блюда как яичница с салом или беконом, сами по себе вредны. Это относится также к гамбургерам, картошке фри и прочему фаст фуду. Высокое содержание жиров в меню, согласно научным исследованиям итальянских ученых, увеличивает риск раковых заболеваний на 20 процентов.

Популярная диета Аткинса — с низким содержанием углеводов, и высоким содержанием жиров — несет в себе риск развития рака молочной железы. Ученые из «National Tumour Institute» в Милане считают, что этот риск возрастает на 28 процентов. А исследования британских ученых показали, что высокое потребление насыщенных жиров связано с повышенным риском развития рака толстой кишки.

3. Есть гранаты.

Ученые до сих пор исследуют полезные свойства граната, а этот фрукт не перестает их удивлять. Недавно ученые из Университета Висконсина обнаружили, что гранатовый сок может замедлять рост раковых клеток в легких. А исследования на мышах подтвердили, что вещества, содержащиеся в гранатовом соке помогают организму бороться с раком простаты. Какие это вещества? В первую очередь, это полифенолы и изофлавоны.

4. Обследование и жизнь.

«По оценкам, каждый второй случай заболевания раком можно вылечить с помощью ранней диагностики», — говорит доктор Крис Дикий, эксперт ВОЗ и директор Международного агентства по изучению рака (IARC). Поэтому очень важно проходить регулярные обследования у врача.

5. Движение

Не засиделись ли вы перед телевизором или монитором? Как только закончите читать эту статью, вставайте и идите на прогулку или пробежку. Исследования Американского института по изучению рака, проведенные среди американских пациентов показали, что недостаток физической активности ежегодно становится причиной более 90 000 случаев раковых заболеваний.

6. Полюбить фрукты и ягоды.

Начните свой день со свежих фруктов или ягод. Это действительно хорошая идея, потому что они богаты антиоксидантами — веществами, которые борются со свободными радикалами и защищают наш организм от образования раковых клеток.

7. Устранить храп (конечно, если вы храпите).

Даже храп связан с увеличением риска раковых заболеваний. Как, спросите вы? Храп уменьшает уровень кислорода в организме, а это приводит к тому, что изначально безвредные опухоли начинают разрастаться в организме и становятся злокачественными. Если вы храпите, идите к врачу. Позаботьтесь не только о собственном здоровье, но и спокойном сне ваших домочадцев.

8. Загорать с умом

Интересные результаты недавно опубликовал «Американский журнал клинического питания». Как оказалось, люди, которые регулярно принимают витамин D снижают риск развития рака на целых 77 процентов. Вместо БАД-ов в летнее время вы можете использовать природный источник витамина D — солнечные лучи. Однако во время солнечных процедур следует помнить о специальных защитных кремах с фильтрами, которые уберегут вашу кожу от рака кожи.

9. Есть орехи.

Ученые из Гарвардского Университета рекомендуют ежедневно съедать три бразильских ореха, которые обеспечат ежедневную потребность организма в селене. Селен — это наиболее эффективное натуральное «оружие» в борьбе против рака.

Несколько научных исследований показали эффективность селена в предотвращении развития ряда раковых заболеваний, таких как рак молочной железы, пищевода, желудка, предстательной железы, мочевого пузыря и печени. Селен содержится не только в бразильских, но и в других орехах (главное, чтобы они были не жареные и не соленые), а также в семечках подсолнуха и тыквы.

10. Помнить о клетчатке.

Включите в свой рацион продукты, богатые клетчаткой: отруби, крупа, коричневый рис, цельнозерновой хлеб, фрукты (смородину, крыжовник, ежевику, малину, а также курагу и сушеные сливы), овощи (особенно брюссельскую капусту, фасоль, белую капусту, кольраби, брокколи, зеленый горошек).

Клетчатка выводит токсины из нашего организма и, что подтверждено результатами исследований, опубликованными в журнале «Clinical Nutrition», снижает риск развития рака почек.

9. Есть орехи.

Ученые из Гарвардского Университета рекомендуют ежедневно съедать три бразильских ореха, которые обеспечат ежедневную потребность организма в селене. Селен — это наиболее эффективное натуральное «оружие» в борьбе против рака.

Несколько научных исследований показали эффективность селена в предотвращении развития ряда раковых заболеваний, таких как рак молочной железы, пищевода, желудка, предстательной железы, мочевого пузыря и печени. Селен содержится не только в бразильских, но и в других орехах (главное, чтобы они были не жареные и не соленые), а также в семечках подсолнуха и тыквы.

10. Помнить о клетчатке.

Включите в свой рацион продукты, богатые клетчаткой: отруби, крупа, коричневый рис, цельнозерновой хлеб, фрукты (смородину, крыжовник, ежевику, малину, а также курагу и сушеные сливы), овощи (особенно брюссельскую капусту, фасоль, белую капусту, кольраби, брокколи, зеленый горошек).