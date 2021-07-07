Чем можно заразиться во время наводнения

В начале этой недели на курортные города Краснодарского края обрушился мощный ливень. В Сочи и пригородах затопило жилые дома и административные учреждения, а по улицам текли потоки грязной воды. «Рамблер» рассказывает, чем опасно наводнение для здоровья и что делать, чтобы обезопасить себя от последствий пребывания в грязной воде.

Чем опасна вода во время наводнения

Помимо очевидной опасности сильных потоков (по словам очевидцев в Сочи, вода даже смывала припаркованные машины ), есть еще и скрытые. Ливни и селевые потоки переносят массы жидких и твердых бытовых отходов, содержимое выгребных ям и мусорок. Купание или нахождение в такой воде повышает риск заражения различными инфекциями, особенно если в черте населенного пункта живут водоплавающие птицы или грызуны.

Грязная вода — источник инфекций, которые можно подхватить через слизистые. Через кожу заразиться нельзя, но грязь может спровоцировать аллергическую реакцию, зуд и высыпания.

Опасные симптомы — рвота, понос, зуд и высыпания, покраснение глаз, повышение температуры выше 38°C.

Что можно подхватить в грязной воде

Кишечные инфекции: амебная и обычная дизентерия, энтеровирусные инфекции, галофилез, ротавирусный гастроэнтерит, токсокароз, глисты

Грибковые инфекции

Церкариоз («болезнь купальщика»)

Гепатит А

Болезни глаз: конъюнктивиты и блефариты

Болезни ушей: наружный и гнойный отит

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и лептоспироз

Кожные заболевания и аллергии

Воспаление мозговых оболочек

Как себя обезопасить