Чем можно заразиться во время наводнения

В начале этой недели на курортные города Краснодарского края обрушился мощный ливень. В Сочи и пригородах затопило жилые дома и административные учреждения, а по улицам текли потоки грязной воды. «Рамблер» рассказывает, чем опасно наводнение для здоровья и что делать, чтобы обезопасить себя от последствий пребывания в грязной воде.
Чем опасна вода во время наводнения
Помимо очевидной опасности сильных потоков (по словам очевидцев в Сочи, вода даже смывала припаркованные машины
), есть еще и скрытые. Ливни и селевые потоки переносят массы жидких и твердых бытовых отходов, содержимое выгребных ям и мусорок. Купание или нахождение в такой воде повышает риск заражения различными инфекциями, особенно если в черте населенного пункта живут водоплавающие птицы или грызуны.
Грязная вода — источник инфекций, которые можно подхватить через слизистые. Через кожу заразиться нельзя, но грязь может спровоцировать аллергическую реакцию, зуд и высыпания.
Опасные симптомы — рвота, понос, зуд и высыпания, покраснение глаз, повышение температуры выше 38°C.
Что можно подхватить в грязной воде
- Кишечные инфекции: амебная и обычная дизентерия, энтеровирусные инфекции, галофилез, ротавирусный гастроэнтерит, токсокароз, глисты
- Грибковые инфекции
- Церкариоз («болезнь купальщика»)
- Гепатит А
- Болезни глаз: конъюнктивиты и блефариты
- Болезни ушей: наружный и гнойный отит
- Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и лептоспироз
- Кожные заболевания и аллергии
- Воспаление мозговых оболочек
Как себя обезопасить
- Постараться, чтобы вода не попадала на слизистые или в рот;
- Если вода все же попала на органы, не тереть их, а промыть чистой водой;
- Принимать душ как можно чаще;
- Защищать кожу перчатками и слоем ткани, а также жирным кремом.
- Использовать мазь с дибутилфталатом или диметилфталатом (вещество, которое используют для отпугивания членистоногих и личинок).
- При ухудшении состояния обратиться к врачу.