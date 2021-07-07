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Чем можно заразиться во время наводнения

Мира Маркина
1 час назад
В начале этой недели на курортные города Краснодарского края обрушился мощный ливень. В Сочи и пригородах затопило жилые дома и административные учреждения, а по улицам текли потоки грязной воды. «Рамблер» рассказывает, чем опасно наводнение для здоровья и что делать, чтобы обезопасить себя от последствий пребывания в грязной воде.
Чем можно заразиться во время наводнения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чем опасна вода во время наводнения

Помимо очевидной опасности сильных потоков (по словам очевидцев в Сочи, вода даже смывала припаркованные машины), есть еще и скрытые. Ливни и селевые потоки переносят массы жидких и твердых бытовых отходов, содержимое выгребных ям и мусорок. Купание или нахождение в такой воде повышает риск заражения различными инфекциями, особенно если в черте населенного пункта живут водоплавающие птицы или грызуны.
Грязная вода — источник инфекций, которые можно подхватить через слизистые. Через кожу заразиться нельзя, но грязь может спровоцировать аллергическую реакцию, зуд и высыпания.
Опасные симптомы — рвота, понос, зуд и высыпания, покраснение глаз, повышение температуры выше 38°C.

Что можно подхватить в грязной воде

  • Кишечные инфекции: амебная и обычная дизентерия, энтеровирусные инфекции, галофилез, ротавирусный гастроэнтерит, токсокароз, глисты
  • Грибковые инфекции
  • Церкариоз («болезнь купальщика»)
  • Гепатит А
  • Болезни глаз: конъюнктивиты и блефариты
  • Болезни ушей: наружный и гнойный отит
  • Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и лептоспироз
  • Кожные заболевания и аллергии
  • Воспаление мозговых оболочек

Как себя обезопасить

  • Постараться, чтобы вода не попадала на слизистые или в рот;
  • Если вода все же попала на органы, не тереть их, а промыть чистой водой;
  • Принимать душ как можно чаще;
  • Защищать кожу перчатками и слоем ткани, а также жирным кремом.
  • Использовать мазь с дибутилфталатом или диметилфталатом (вещество, которое используют для отпугивания членистоногих и личинок).
  • При ухудшении состояния обратиться к врачу.
Болезни и лекарства,
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