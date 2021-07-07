Почему при сифилисе проваливается нос

Сифилис — известное и очень опасное венерическое заболевание. Одним из его проявлений считается постепенное разрушение тканей носа. Почему так происходит? Ответ в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Больница Никербокер" Кадр из сериала "Больница Никербокер"

Возбудителем сифилиса является бактерия бледная трепонема. Бытует распространенное убеждение, что сифилис передается лишь при классическом вагинальном контакте, но это не так. Заразиться этим заболеванием возможно половым путем, но сам вид секса не играет роли. Следует отметить, что это не единственный путь заражения. Хоть бактерии и неустойчивы во внешней среде, вероятность передачи бытовым путем существует. Также сифилис передается от матери к плоду

Раньше это заболевание считалось трудноизлечимым. С этим недугом боролись с помощью ртути. Но современная медицина нашла иные пути победы над этой болезнью. Важно лишь вовремя обнаружить и назначить лечение от этого недуга.

Одним из проявлений сифилиса является ввалившийся нос. Несмотря на то, что бледная трепонема заражает человека половым путем, она разносится по организму по крови и лимфе и локализуется во многих органах. При сифилисе идут значительные поражения слизистой оболочки полости рта и носа. Также образуются язвы на половых органах или рядом с ними.

Вообще, симптомов сифилиса великое множество, а западение носа - это лишь одно из его проявлений. Нос проваливается, так как является наиболее выступающей частью тела, которая в основном состоит из хрупких хрящевых тканей. Но в целом при сифилисе совершенно не обязательно, что будет поражена именно эта зона.

Другие проявления сифилиса включают в себя воспаленные лимфоузлы, изменение цвета отдельных участков тела, увеличение небной миндалины, постепенное разрушение хрящевых тканей. При сифилисе страдают и страдают крупные суставы конечностей - плечо, голеностоп, колено.