Как уберечься от болезни сердца при диабете

Ученые Медицинского колледжа Университета Кентукки раскрыли, что ограниченное по времени питание может помочь людям с диабетом 2-го типа снизить ночную гипертензию, когда артериальное давление повышается в ночное время. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.