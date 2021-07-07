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Раскрыт способ уберечься от болезни сердца при диабете

Lenta.ru
21 минуту назад
Ученые Медицинского колледжа Университета Кентукки раскрыли, что ограниченное по времени питание может помочь людям с диабетом 2-го типа снизить ночную гипертензию, когда артериальное давление повышается в ночное время. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Как уберечься от болезни сердца при диабете
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Обычно артериальное давление падает ночью и повышается после пробуждения в соответствии с циркадным ритмом организма. У некоторых гипертоников и пациентов с диабетом 2-го типа снижение давления ночью не происходит, что связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследователи продемонстрировали, что ограниченное по времени кормление мышей эффективно восстанавливает циркадный ритм артериального давления у грызунов, которые страдали от гипертензии.
Исследователи ограничили ежедневный доступ животных к пище до восьми часов в обычное время их активного бодрствования. Когда время доступности еды было увеличено до 12 часов, эффект все еще был значителен. Иными словами, влияние рациона было опосредовано временем, а не количеством калорий.
Результаты научной работы улучшают понимание специалистами причин и механизмов постоянно повышенного давления при диабете, которое в настоящее время полностью не изучено. Они также помогут разработать способы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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