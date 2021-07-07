Врач назвала симптомы, требующие обращения к врачу

Незаметные симптомы, на которые многие люди могут не обратить внимания, требуют более детального изучения узконаправленным специалистом — вегетологом. Невролог Елена Беленко назвала пять состояний, из-за которых стоит немедленно обратиться к этому врачу, пишет «Российская газета».

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Ощущения сбоев в работе сердца не исключают патологию, однако не всегда кардиологи могут отыскать причину. Это означает, что нарушено управление в работе сердечно-сосудистой системы.

При чувстве неполноценного вдоха, которое усугубляется при ходьбе или разговорах, в первую очередь необходимо проверить легкие и эндокринную систему. Если нарушений не обнаружится, то стоит обращаться к вегетологу.

Повышенное газообразование или тяжесть в животе могут доставить множество неприятных ощущений. Исследования ЖКТ могут не выявить патологий, а значит, дело в вегетативной нервной системе.

Ранние пробуждения и различные нарушения сна также могут возникать при дисфункции вегетативной нервной системы.