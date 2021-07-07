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Диабетиков предупредили об опасности жары

Слово и Делоиещё 6
2 часа назад
Аномально жаркая погода может быть опасна для больных сахарным диабетом, заявил внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.
Диабетиков предупредили об опасности жары
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
По словам специалиста, аномальная жара может оказывать на больных сахарным диабетом негативное влияние.
«При высокой температуре сосуды кожи расширяются, чтобы лучше отдавать избыточное тепло с потом. Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы. Их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему»,
— цитирует Анциферова РИА Новости.
При перегревании могут возникнуть судороги, обморок и помутнение сознания. Иногда такие симптомы бывают при гипогликемии, поэтому больному диабетом в подобных ситуациях следует определить уровень сахара в крови.
Причиной гипогликемической реакции может стать снижение аппетита в жаркое время. Особенно на фоне лечения препаратами сульфонилмочевины или инсулином, уточнил врач.
Анциферов посоветовал в жаркую погоду выпивать два-три литра жидкости в течение дня, чаще контролировать артериальное давление и сахар в крови, не забывать принимать рекомендуемые лекарства и воздержаться от физической активности.
Кроме того, врач напомнил, что инсулин надо хранить при температуре до 30 градусов. При ухудшении состояния специалист советует обратиться к врачу.
Болезни и лекарства,Михаил Анциферов,РИА Новости,
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