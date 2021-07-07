Диабетиков предупредили об опасности жары

Аномально жаркая погода может быть опасна для больных сахарным диабетом, заявил внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов

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По словам специалиста, аномальная жара может оказывать на больных сахарным диабетом негативное влияние.

«При высокой температуре сосуды кожи расширяются, чтобы лучше отдавать избыточное тепло с потом. Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы. Их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему»,

При перегревании могут возникнуть судороги, обморок и помутнение сознания. Иногда такие симптомы бывают при гипогликемии, поэтому больному диабетом в подобных ситуациях следует определить уровень сахара в крови.

Причиной гипогликемической реакции может стать снижение аппетита в жаркое время. Особенно на фоне лечения препаратами сульфонилмочевины или инсулином, уточнил врач.

Анциферов посоветовал в жаркую погоду выпивать два-три литра жидкости в течение дня, чаще контролировать артериальное давление и сахар в крови, не забывать принимать рекомендуемые лекарства и воздержаться от физической активности.