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Проблема всех: как компьютер «лишает» нас рук

Даня Виттиг
1 час назад
Туннельный синдром — это боль в запястье и онемение пальцев, которые может вызвать долгая работа за компьютером. "Рамблер" узнал об этом подробнее.
Проблема всех: как компьютер «лишает» нас рук
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Руки человека могут выдержать большие нагрузки, но и у них есть своё слабое место — это запястный канал, при длительных монотонных движениях кисти давление в этом канале повышается и затем повреждается нерв.
Раньше это была проблема айтишников, а теперь у всех есть гаджеты и масштаб ее вырос. Сперва появляется ноющая боль и дискомфорт в запястье после длительной работы. Боль быстро исчезает после перерыва, поэтому врачи советуют делать разминку.
Однако, если ничего не делать со своим образом жизни, то промежутки между болью станут все меньше. А затем боль станет для человека нормой, появится скованность и жжение в области запястья. Иногда боль становится стреляющей и отдает в плечо. Из-за этого люди часто путают туннельный синдром с остеохондрозом. Помимо этого, страдают и мышцы пальцев.
Если боли вдруг отступили, это не повод радоваться: снижение чувствительности произошло из-за повреждения нерва, и восстанавливается она потом с трудом.
Для профилактики туннельного синдрома необходимо следить за положением рук во время работы, делать перерывы и разминать туловище и конечности.
Болезни и лекарства,
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