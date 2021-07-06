Проблема всех: как компьютер «лишает» нас рук

Туннельный синдром — это боль в запястье и онемение пальцев, которые может вызвать долгая работа за компьютером. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Руки человека могут выдержать большие нагрузки, но и у них есть своё слабое место — это запястный канал, при длительных монотонных движениях кисти давление в этом канале повышается и затем повреждается нерв.

Раньше это была проблема айтишников, а теперь у всех есть гаджеты и масштаб ее вырос. Сперва появляется ноющая боль и дискомфорт в запястье после длительной работы. Боль быстро исчезает после перерыва, поэтому врачи советуют делать разминку.

Однако, если ничего не делать со своим образом жизни, то промежутки между болью станут все меньше. А затем боль станет для человека нормой, появится скованность и жжение в области запястья. Иногда боль становится стреляющей и отдает в плечо. Из-за этого люди часто путают туннельный синдром с остеохондрозом. Помимо этого, страдают и мышцы пальцев.

Если боли вдруг отступили, это не повод радоваться: снижение чувствительности произошло из-за повреждения нерва, и восстанавливается она потом с трудом.