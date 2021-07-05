Как вовремя распознать аппендицит

Аппендикс — короткий и тонкий червеобразный отросток длиной 7-10 сантиметров, расположенный на конце слепой кишки. Он вырабатывает кишечный сок, однако мало, поэтому особой роли в пищеварении не играет. По этой причине долгое время его удаляли больным при любой возможности. Однако позже медики выяснили, что в нем есть лимфоидные клетки, которые обладают свойствами защищать организм от инфекций.

Вред от воспаления этого отростка может быть существенный. Если вовремя не диагностировать аппендицит, это может привести к летальному исходу. "Рамблер" расскажет, как вовремя его распознать.

У большинства людей аппендикс находится примерно на середине расстояния между пупком и правой подвздошной костью. В этом месте при аппендиците и ощущается максимальная боль. Если же аппендикс опущен в нижнюю часть таза, то у женщин аппендицит легко спутать с воспалением придатков, у мужчин — мочевого пузыря.

Боли возникают внезапно, без всякой явной причины. Поначалу они не слишком сильные, а уже потом становятся невыносимыми. Боли будут продолжаться до тех пор, пока живы нервные окончания отростка. А отступление боли — повод для немедленной госпитализации.

Острый аппендицит также сопровождается общим недомоганием, слабостью и ухудшением аппетита. Может возникнуть тошнота и рвота, а также температура в пределах 37,2 - 37,7 градусов.

Распознать аппендицит можно самостоятельно, но делать это следует очень осторожно. Для этого попробуйте громко кашлянуть: усиление боли в правой подвздошной области подскажет, что у вас начинается аппендицит.

Также можно принять позу эмбриона на правый бок. Если есть аппендицит, то боль ослабнет. А если лечь на левый бок и выпрямить ноги, то она усилится.