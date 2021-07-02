Почему обезболивающие вызывают головную боль

В некоторых случаях обезболивающие могут быть опасны для организма и дают обратный эффект. Вместо того, чтобы притуплять неприятные ощущения, они их вызывают. "Рамблер" рассказывает, в каких случаях и почему от обезболивающих лекарств появляется головна боль.

Как правило, головная боль от лекарств называется лекарственно-индуцированной или абузусной. По ее названию можно догадаться, что она появляется от лекарств, но непонятно, у кого.

Дело в том, что любой анальгетик вызывает привыкание. При этом, боль лучше не терпеть, поэтому многие люди при малейших неприятных ощущениях начинают принимать обезболивающие. Со временем, если не лечить причины боли, таблеток нужно будет больше и больше. Так и появляется привыкание к обезболивающим. Это происходит точно так же, как и появляется зависимость от запрещенных веществ, никотина и алкоголя. Существует два вида зависимости — физиологическая и психологическая. От анальгетиков может появиться и та, и другая.

Боль может начаться из-за того, что вы не приняли обезболивающее или приняли его слишком мало. Это — физиологическая зависимость. Она может быть опасна, так как человеку требуется все больше и больше таблеток для купирование боли. Это может дойти до того, что вас не возьмет ни одно обезболивающее в экстренном случае, поэтому такая проблема решается походом к врачу.