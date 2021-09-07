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Инструкция: как по пальцу узнать, что у вас обезвоживание

Мария Каткова
36 минут назад

Существует простой способ понять, сколько вы пьете воды.

Инструкция: как по пальцу узнать, что у вас обезвоживание
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
  1. Возьмите палец любой руки и сожмите кожу на месте сгиба — там, где располагается сустав.
  2. Подержите сжатие несколько секунд, а потом отпустите.

Результат

Если кожа осталась "стоять", значит у вас обезвоживание и вам надо пить больше жидкости. Если кожа вернулась на место довольно быстро — у вас нет проблем с организмом.

Такой метод называется кожным защемлением или тестом на тургор кожи. Чем больше в вашем теле воды, тем больше увлажнена будет ваша кожа.

Чем опасно обезвоживание

При обезвоживании содержание жидкости в организме опускается ниже нормы. Для каждого человека она индивидуальна. Однако сильное обезвоживание на 20% ниже нормы может привести к летальному исходу, а потеря 1% воды в организме может способствовать нарушению работы некоторых органов.

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