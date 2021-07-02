Неочевидные признаки проблем с кишечником

О сбое в своей работе кишечник сигнализирует множеством признаков. К сожалению, мы не всегда в состоянии их заметить или связать определенные проблемы именно с нарушением работы ЖКТ, принимая их совершенно за другие заболевания. О том, на какие симптомы стоит обратить внимание,читайте в материале “Рамблера”.

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Резкое похудение

Если вы заметили, что ваш вес быстро снижается, хотя вы ничего особо для этого не делали, не торопитесь радоваться. Возможно, резкая потеря веса свидетельствует о нарушениях в работе кишечника. Некоторые бактерии, если находятся в избытке, мешают правильному усвоению жира. Если же жира в организме недостаточно, другие питательные вещества плохо усваиваются, а человек худеет и ослабевает.

Хочется вредной пищи

Если обычно вы ведете здоровый образ жизни и даже не смотрите в сторону сладостей и фаст-фуда, но неожиданно вас потянуло на “запрещенку”, стоит задуматься. Таким образом организм может сигнализировать о дисбалансе кишечных бактерий.

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