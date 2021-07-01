Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Ученые раскрыли облегчающую мигрени диету

Lenta.ru
52 минуты назад
Ученые из США раскрыли облегчающую мигрени диету. По их мнению, рацион с большим количеством жирной рыбы и ограничением растительных масел помогает облегчить головные боли, сообщается в научном журнале The BMJ.
Ученые раскрыли облегчающую мигрени диету
Фото: pixabay.compixabay.com
В мире более четырех миллионов человек подвержены этому заболеванию, и современные лекарства лишь частично снимают неприятные симптомы. Приступы могут случаться около 15 раз в месяц и длиться от четырех часов до трех дней, значительно снижая работоспособность.
Исследователи из Национального института старения (NIA) США вместе с коллегами из Национальных институтов здоровья и Университета Северной Каролины провели исследования, в котором приняли участие 182 пациента, из них 88 процентов —женщины, страдающие мигренями от 5 до 20 раз в месяц. Участников разделили на три группы, первая получала много жирной рыбы и мало растительных жиров, в первую очередь линолевой кислоты, вторая — в большом количестве и то, и другое, третья — много масла и мало рыбы, такой рацион приблизительно соответствует питанию среднего американца.
Выяснилось, что первый вариант диеты на 30-40 процентов сократил количество часов головной боли не только ежедневно, но и ежемесячно. В крови испытуемых обнаружились более низкие уровни липидов, связанных с боевыми ощущениями. Авторы планируют продолжить работу, чтобы выяснить связь питания и других хронических болевых состояний.
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители