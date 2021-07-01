Ученые раскрыли облегчающую мигрени диету

Ученые из США раскрыли облегчающую мигрени диету. По их мнению, рацион с большим количеством жирной рыбы и ограничением растительных масел помогает облегчить головные боли, сообщается в научном журнале The BMJ.

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В мире более четырех миллионов человек подвержены этому заболеванию, и современные лекарства лишь частично снимают неприятные симптомы. Приступы могут случаться около 15 раз в месяц и длиться от четырех часов до трех дней, значительно снижая работоспособность.

Исследователи из Национального института старения (NIA) США вместе с коллегами из Национальных институтов здоровья и Университета Северной Каролины провели исследования, в котором приняли участие 182 пациента, из них 88 процентов —женщины, страдающие мигренями от 5 до 20 раз в месяц. Участников разделили на три группы, первая получала много жирной рыбы и мало растительных жиров, в первую очередь линолевой кислоты, вторая — в большом количестве и то, и другое, третья — много масла и мало рыбы, такой рацион приблизительно соответствует питанию среднего американца.