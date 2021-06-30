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Кому опасен резкий перепад температур

Мира Маркина
3 часа назад
Аномальная жара, которая стояла последнюю неделю на территории России, закончилась холодными и проливными дождями. Резкий перепад температур и атмосферного давления влияет на всех людей, но особенно — на страдающих хроническими заболеваниями. «Рамблер» рассказывает, в каких случаях стоит внимательней отнестись к своему здоровью.
Кому опасен резкий перепад температур
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Людям, страдающим от мигреней

При резком перепаде температуры нарушается сосудистый тонус мозга, что провоцирует болевой синдром. Также мигрень может возникнуть в жару от обезвоживания. При признаках приступа стоит заранее принять профилактические препараты.

Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями

«Сердечники» остро реагируют на изменение содержания кислорода в воздухе. При резком потеплении его уровень снижается, сосуды расширяются, самочувствие может ухудшиться. Особенно это касается людей, которые перенесли инсульт или инфаркт.

Аллергикам и астматикам

Перепады температуры на 8-10 градусов в сутки опасны для аллергиков и астматиков. Из-за смены давления поднимается сильный ветер. Он переносит частицы пыльцы, пыли и прочих аллергенов, которые провоцируют приступ.
Астматики особенно чутко реагируют на резкие потоки холодного воздуха: мышцы бронхов начинают сокращаться, реагируя на непривычную обстановку.

Как защититься от резких перепадов температур

  • Исключить продукты, повышающие артериальное давление (крепкие бульоны, чай, кофе, бобовые, газировку);
  • Отказаться от тяжелой работы и изнурительных тренировок;
  • Исключить алкоголь и сигареты;
  • Носить удобную одежду и обувь, которая не сковывает движения;
  • Побольше спать, избегать стресса, медитировать;
  • Гулять в спокойном темпе.
Болезни и лекарства,
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