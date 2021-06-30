Кому опасен резкий перепад температур

Аномальная жара, которая стояла последнюю неделю на территории России, закончилась холодными и проливными дождями. Резкий перепад температур и атмосферного давления влияет на всех людей, но особенно — на страдающих хроническими заболеваниями. «Рамблер» рассказывает, в каких случаях стоит внимательней отнестись к своему здоровью.

Людям, страдающим от мигреней

При резком перепаде температуры нарушается сосудистый тонус мозга, что провоцирует болевой синдром. Также мигрень может возникнуть в жару от обезвоживания. При признаках приступа стоит заранее принять профилактические препараты.

Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями

«Сердечники» остро реагируют на изменение содержания кислорода в воздухе. При резком потеплении его уровень снижается, сосуды расширяются, самочувствие может ухудшиться. Особенно это касается людей, которые перенесли инсульт или инфаркт.

Аллергикам и астматикам

Перепады температуры на 8-10 градусов в сутки опасны для аллергиков и астматиков. Из-за смены давления поднимается сильный ветер. Он переносит частицы пыльцы, пыли и прочих аллергенов, которые провоцируют приступ.

Астматики особенно чутко реагируют на резкие потоки холодного воздуха: мышцы бронхов начинают сокращаться, реагируя на непривычную обстановку.

Как защититься от резких перепадов температур