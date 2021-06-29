Как распознать аллергию на комаров

Для большинства людей комары не представляют никакой опасности. Типичная реакция на укус — продолжающийся зуд, небольшое покраснение и шишка. Однако у небольшого процента на насекомых настоящая аллергия. «Рамблер» расскажет, как ее распознать.

Симптомы аллергии

Аллергия на комаров называется кулицидоз, в некоторых источниках — синдром Скитера. Типичные покраснение и зуд вызваны реакцией иммунной системы на белок, который комар вводит в ранку при укусе. Вещества в слюне препятствуют свертыванию крови, что провоцирует локальное покраснение, отек и зуд.

Нетипично большая припухлость в месте укуса (больше 2-х рублевой монеты) ;

Распространение зуда за пределы укуса;

Появление волдырей, синяков, сыпи и крапивницы;

Воспаленные лимфатические узлы;

Повышение температуры тела;

Головная и мышечная боль;

Тошнота и рвота;

Отек горла, проблемы с дыханием, анафилактический шок. При аллергии на данный белок у человека возникают необычные симптомы. Чаще всего недуг проявляется в виде нестерпимого зуда по коже и местного раздражения. Могут появиться и дополнительные признаки:

Реакция усиливается при одновременном укусе нескольких насекомых.

Как лечить

Ни в коем случае не расчесывать место укуса. Через открытые ранки может проникнуть вторичная инфекция.

Устранить зуд, приложив к месту укуса горячую ложку. Также можно смазать шишку солью, солевым дезодорантом или раствором. Кроме того, эффективен раствор питьевой соды (1/2 чайной ложки на стакан воды).

Если симптомы не проходят после приема антигистаминных препаратов, обратиться к врачу. Доктор назначит курс иммунотерапии, которая снизит чувствительность организма слюне насекомых и их метаболитам.