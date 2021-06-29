Малоизвестный признак, указывающий на гипертонию

Гипертония означает повышенное давление, в хронической фазе оно считается серьезной патологией, которая увеличивает риск развития различных заболеваний. Однако обычно люди не придают должного значения данному недугу. При отсутствии должного лечения нарушения в организме могут коснуться работы сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек и даже чревато возникновением сердечного приступа.

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По данным медицинского издания «Медик Форум» распознать гипертонию можно, если обратить внимание на малоизвестный симптом — носовое кровотечение. Само по себе оно не всегда указывает на проблемы со здоровьем, но иногда стоит обратить особое внимание. Различают два типа носовых кровотечений: переднее, которое происходит зачастую, и заднее, требующее пристальное наблюдение. Заднее кровотечение происходит в самой глубокой части носа и кровь течет по задней стенке носа, такой тип может представлять опасность для здоровья.

«Носовые кровотечения обычно не являются серьезными, однако частые или обильные носовые кровотечения могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, такие как высокое кровяное давление или свертываемость крови. Это должно быть проверено медицинским работником. Носовые кровотечения, требующие медицинской помощи, могут исходить из более глубоких слоев носа и обычно поражают взрослых. Они могут быть вызваны высоким кровяным давлением»,

— сообщают журналисты издания, ссылаясь на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Кроме того, по данным Британского фонда сердца, на высокое давление указывают следующие признаки: затуманенное зрение, одышка, боль в груди, головокружение и головные боли.