Мясников оценил вероятность умереть от рака

Доктор уточнил, что говорит об усредненной статистике, согласно которой с онкологическими заболеваниями сталкивается каждая третья женщина и каждый второй мужчина. При этом он подчеркнул, что если разбирать статистику более детально, то станет очевидно, что некоторые группы людей, например, курильщики, болеют раком чаще.