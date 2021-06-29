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Доктор Мясников оценил вероятность умереть от рака

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, сколько людей, согласно статистике, заболевают раком. В эфире программы «О самом главном» он также оценил вероятность умереть от онкологических заболеваний. Выпуск опубликован на YouTube.
Мясников оценил вероятность умереть от рака
Фото: Владимир Песня / РИА НовостиВладимир Песня / РИА Новости
«У женщин 33 процента заболеют раком, у мужчин — почти 50 процентов. И у тех, и у тех, у всех у нас, шанс умереть от рака — 25 процентов»,
— заявил Мясников.
Доктор уточнил, что говорит об усредненной статистике, согласно которой с онкологическими заболеваниями сталкивается каждая третья женщина и каждый второй мужчина. При этом он подчеркнул, что если разбирать статистику более детально, то станет очевидно, что некоторые группы людей, например, курильщики, болеют раком чаще.
Мясников добавил, что вирусы играют «колоссальную роль» в распространенности онкологических заболеваний. К примеру, по словам доктора, вирус папилломы человека может стать причиной развития рака шейки матки, а вирус гепатита C и B — рака печени.
Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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