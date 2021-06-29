Мясников оценил вероятность умереть от рака

Доктор уточнил, что говорит об усредненной статистике, согласно которой с онкологическими заболеваниями сталкивается каждая третья женщина и каждый второй мужчина. При этом он подчеркнул, что если разбирать статистику более детально, то станет очевидно, что некоторые группы людей, например, курильщики, болеют раком чаще.
Мясников добавил, что вирусы играют «колоссальную роль» в распространенности онкологических заболеваний. К примеру, по словам доктора, вирус папилломы человека может стать причиной развития рака шейки матки, а вирус гепатита C и B — рака печени.