Что известно о смертоносном вирусе Nipah

Стало известно о том, что в Индии обнаружен вирус Nipah (NiV). По мнению ВОЗ, он является одним из самых опасных в мире. Смертность среди инфицированных составляет 75 процентов. "Рамблер" расскажет о путях передачи инфекции, об ее опасности, а также о мнении ученых относительно рисков.

Впервые вирус был выявлен в конце прошлого столетия. Известно о нескольких вспышках заболевания в Азии: первая была выявлена в 1999 году в Малайзии. В Бангладеш вирус почти ежегодно проявляется с 2001 года. Болезнь периодически выявляется в Восточной Индии.

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Что примечательно, раньше этот вирус встречался в Индии только у летучих мышей Pteropus medius, но в марте прошлого года он был впервые обнаружен у крыланов вида Rousettus leschenaultii и летучих мышей вида Pipistrellus Pipistrellus.

Способ передачи вируса

Основным источником распространения вируса являются летучие мыши и лисицы. Заражение происходит при поглощении человеком пищи, на которую попала слюна больного животного.

При этом, по мнению микробиолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова , вероятность передачи Nipah от человека к человеку крайне мала, так как он является низко контагиозным. Но ученые Национального института вирусологии Индии уверены в обратном - инфекция может передаваться от человека к человеку.

Симптомы

лихорадка,

головная боль,

тошнота,

рвота,

кашель,

затрудненное дыхание,

сильное обезвоживание. Симптомы на старте болезни похожи на любые другие респираторные вирусные инфекции, сообщает India.com . Среди них:

"Заболевание это - как энцефалит, тяжелый энцефалит. Воспаление мозга",

Лечение

Самая главная опасность вируса таится в том, что вакцин и лекарства от него не существует. На сегодняшний день специалисты не знают, как с ним бороться в случае массового заражения.

"Нужно проверять животных на то, есть ли у них вирус, и ликвидировать зараженных. Это разные летучие мыши и свиньи. Однако над вакциной к вирусу Nipah стоит работать, потому что, если он вдруг разовьет способность передаваться от человека к человеку, то будет грустно. Этот вирус Nipah, как Эбола, даже хлеще",