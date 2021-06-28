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"Воспаление мозга": что известно о смертоносном вирусе Nipah

Катерина Саломе
1 час назад
Стало известно о том, что в Индии обнаружен вирус Nipah (NiV). По мнению ВОЗ, он является одним из самых опасных в мире. Смертность среди инфицированных составляет 75 процентов. "Рамблер" расскажет о путях передачи инфекции, об ее опасности, а также о мнении ученых относительно рисков.
Что известно о смертоносном вирусе Nipah
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Впервые вирус был выявлен в конце прошлого столетия. Известно о нескольких вспышках заболевания в Азии: первая была выявлена в 1999 году в Малайзии. В Бангладеш вирус почти ежегодно проявляется с 2001 года. Болезнь периодически выявляется в Восточной Индии.
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Что примечательно, раньше этот вирус встречался в Индии только у летучих мышей Pteropus medius, но в марте прошлого года он был впервые обнаружен у крыланов вида Rousettus leschenaultii и летучих мышей вида Pipistrellus Pipistrellus.

Способ передачи вируса

Основным источником распространения вируса являются летучие мыши и лисицы. Заражение происходит при поглощении человеком пищи, на которую попала слюна больного животного.
При этом, по мнению микробиолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, вероятность передачи Nipah от человека к человеку крайне мала, так как он является низко контагиозным. Но ученые Национального института вирусологии Индии уверены в обратном - инфекция может передаваться от человека к человеку.

Симптомы

Симптомы на старте болезни похожи на любые другие респираторные вирусные инфекции, сообщает India.com. Среди них:
  • лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • рвота,
  • кашель,
  • затрудненное дыхание,
  • сильное обезвоживание.
"Заболевание это - как энцефалит, тяжелый энцефалит. Воспаление мозга",
- рассказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн телеканалу "360".

Лечение

Самая главная опасность вируса таится в том, что вакцин и лекарства от него не существует. На сегодняшний день специалисты не знают, как с ним бороться в случае массового заражения.
"Нужно проверять животных на то, есть ли у них вирус, и ликвидировать зараженных. Это разные летучие мыши и свиньи. Однако над вакциной к вирусу Nipah стоит работать, потому что, если он вдруг разовьет способность передаваться от человека к человеку, то будет грустно. Этот вирус Nipah, как Эбола, даже хлеще",
- заявил микробиолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Болезни и лекарства,Владислав Жемчугов,Анатолий Альтштейн,
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