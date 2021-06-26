Сигналы организма о переизбытке витамина D

Витамин D — полезное для организма вещество, которое помогает усваивать кальций, поддерживать иммунную и нервную системы. Но его переизбыток может вызвать боли в мышцах, ослабление когнитивных функций, ухудшение настроения. Сигналы о проявлениях интоксикации перечислил портал Daily Express.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В летние месяцы кожа вырабатывает достаточно витамина D, чтобы поддерживать его уровень в нужном количестве. Для этого достаточно проводить на улице не менее 20 минут в день между 10 утра и 14 часами дня без солнцезащитного крема. Если при этом принимать витамин в виде биодобавки, может возникнуть его переизбыток.

Интоксикация появляется, когда уровень вещества в крови поднимается выше 150 нанограмм на миллилитр (375 наномоль на литр). Поскольку витамин D накапливается в жировых отложениях и медленно выделяется в кровоток, последствия переизбытка могут сохраняться месяцами, пояснил доктор Хилари Джонс (Hilary Jones), врач общей практики, ведущий и писатель.