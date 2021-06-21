Пандемия недоверия: откуда взялась теория заговора про прививки

Теория заговора, связанная с вакцинами, сильнее всего влияет на решение людей отказаться от профилактики тяжелых заболеваний. Когда мотивация – это страх, приводить аргументы довольно трудно. К сожалению, касается это не только вакцины от коронавируса, но и других уже известных вакцин. "Рамблер" выяснил, откуда взялась теория заговора про прививки и почему она ошибочна.

Эндрю Уэйкфилд

Видео дня

История антипрививочников началась с популярной публикации теперь уже бывшего британского врача Эндрю Уэйкфилда . В 1998 году медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, основным автором которой выступил Уэйкфилд. В ней говорилось о связи вакцины MMR (комбинированной вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи) с расстройствами аутического спектра.

Безусловно, сразу нашлись случаи, когда дети и правда "становились" аутистами. Но, несмотря на многочисленные исследования в этой области, точную причину развития аутизма не удалось выяснить до сих пор. В исследовании приняли участие всего 12 детей, такое число нельзя назвать репрезентативным. А дальшейшее расследование выявило несоответствие фактов, которые предоставили семьи пациентов.

За последние 20 лет ученые опровергли выводы врача десятки раз, а журнал The Lancet отозвал публикацию статьи. У самого врача отобрали лицензию и запретили практиковать, но история ушла в массы и остановить ее было невозможно.

Эксперты предположили, что Уэйкфилд мог быть финансово заинтересован в дискредитации вакцины MMR. За несколько месяцев до публикации статьи в The Lancet Уэйкфилд подал патент на собственную вакцину от кори. Также во время работы над статьей Уэйкфилду платили юристы родителей, которые судились с производителями вакцины MMR.

Самое масштабное исследование провели в Дании, в ходе которого выяснили, что вакцина не вызывает аутизм, а также не увеличивает шансов его развития. Они изучили 657 461 ребенка, рожденного в стране с 1999 по 2010 год.

Билл Гейтс

Коалиция антипрививочников работала всегда, во многом об этом можно судить по байкотированию вакцинации. В ВОЗ уже заявили, что нерешительность людей — это одна из основных угроз глобальному здоровью. По данным исследований, почти половина жителей Америки верят в теорию заговора, связанную с вакцинами. В России настроения не менее двойственные.

Забавно, но тенденцию говорить о чипах начал Билл Гейтс , когда в марте 2020 года количество смертей от коронавируса в Америке составляло около 150. Миллиардер выделил крупную сумму на борьбу с вирусом. А в одном из интервью предположил, что в будущем у всех будут электронные паспорта со медицинскими записями и прививками.

На следующий день на шведском сайте, посвященном биохакингу, был опубликован комментарий Гейтса. Искаженная информация стала вирусной и вот Гейтс стал предводителем тайного сообщества, которое планирует вживлять чипсы людей. При этом покупка с помощью взгляда через телефон никого уже не смущает.

Что говорят эксперты

Аденовирусные векторы считаются абсолютно безопасными для человека. Поэтому вакцина не может вызвать болезнь, однако она может неэффективно сработать. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил это.

"Частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобных. Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, просто для этого нет предпосылок", - пояснил ученый в интервью телеканалу "Россия 24".

Осенью 2020 года журналистка Ирина Шихман брала интервью у Ильи Яблокова, профессора британского Университета Лидса, исследователя конспирологического сознания и теорий заговора, автора книги "Русская культура заговора". По его мнению, россияне склонны верить в теории заговора из-за отсутствия критического мышления и должного уровня образования.

Информации в Сети стало настолько много, что отыскать качественный источник возможно не всегда. А магическое мышление — это интересно и увлекательно, люди склонны верить в мифы и их создавать. Такие теории дают простое объяснение важных событий.