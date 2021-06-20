Чем опасны изменения в частоте сердцебиения

Здоровое сердце взрослого человека сокращается ритмично, с частотой от 60 до 90 ударов в минуту. Об аритмии говорят, когда имеет место нарушение частоты и периодичности сокращений сердца или каких-то его отделов (предсердий, желудочков). О том, чем опасны подобные изменения в сердцебиении, читайте в материале "Рамблера".

Виды аритмии

Аритмия сама по себе не несет угрозы жизни человеку, но может привести к некоторым осложнениям, способным негативно отразиться на работе сердечно-сосудистой системы и стать причиной развития инсульта или инфаркта.

Некоторые виды аритмических расстройств (мерцательная, синусовая) могут препятствовать нормальному кровоснабжению сердца, и спровоцировать его внезапную остановку. Например, мерцательная аритмия является причиной застоя крови в предсердиях, и если организм у человека склонен к образованию тромбов, то существует большая вероятность образования эмбола, который отрываясь от стенок, проходит в кровеносные сосуды и блокирует кровообращение в головном мозге, что неминуемо приводит либо к инсульту, либо к летальному исходу.

Кардиэмболический инсульт;

Сердечная недостаточность;

Кардиомиопатия;

Тромбоэмболия;

Сердечная астма;

Аритмогенный шок. Кроме того, мерцательная аритмия негативно влияет на сердцебиение в целом. Если у пациента наблюдается беспорядочное сокращение волокон верхних камер сердца, то это приводит к сбою ритмов желудочков. Мерцательная аритмия является серьезной патологией и может вызвать такие заболевания, как:

Синусовая аритмия бывает двух видов: дыхательная – возникает в молодом возрасте и не дыхательная – возникает в пожилом возрасте и определяется разницей между сердечными сокращениями, превышающими их среднюю продолжительность на 10%.

При синусовой аритмии частота сердцебиения увеличивается до ста и более ударов в минуту. В основном она проявляется после стрессовых ситуаций, физических перегрузок, приема лекарственных препаратов или является следствием какой-либо другой причины. Тахикардические расстройства приводят к ускоренному сердцебиению, свидетельствующему о нарушениях тонуса сосудов, и могут возникать после приступов стенокардии, анемии, инфаркта, а также при повышенной температуре тела и увеличении выработки гормонов.

Синусовая аритмия опасна неожиданными обмороками и головокружениями и когда такие симптомы становятся частыми, необходимо обратиться к доктору и пройти терапевтический курс лечения. А если при сильной одышке появляется грудная боль и потемнение в глазах, тогда нужно немедленно пройти курс обследования у кардиолога, диагностировать заболевание и неукоснительно следовать врачебным рекомендациям. Вполне возможно, что потребуется стационарное лечение.

Симптомы аритмии

ощущение нехватки воздуха, удушья;

сердцебиение, чувство кувырка, толчка в сердце;

головокружение;

чувство замирания сердца;

слабость, предобморочные состояния, обмороки;

боли за грудиной (у пациентов с ишемической болезнью сердца). Выявить аритмию иногда можно только при обследовании у врача. Как правило, пациент обращается к врачу не по поводу самой аритмии, а с жалобами на основное заболевание. Основные симптомы аритмии следующие:

При неконтролируемом течении заболевания нарушения ритма могут проявляться симптомами сердечной недостаточности: одышка с затрудненным вдохом, отеки на ногах.

Причины аритмии

заболевания сердечно-сосудистой природы (ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия, гипертонический криз и др.);

шоковые состояния;

интоксикации (отравления алкоголем, наркотиками, пищевые отравления);

заболевания эндокринной системы (болезни щитовидной железы, надпочечников);

операции на сердце, травмы сердца. Аритмии могут быть обусловлены как патологиями сердца, так и заболеваниями других органов и систем. Среди основных причин выделяют следующие: