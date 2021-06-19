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Что нужно делать, чтобы избежать инфаркта

Даня Виттиг
5 часов назад
Большинство людей до сорока лет чувствуют себя отлично, а затем организм начинает давать сбои. Чаще всего страдает сердце, но инфаркт миокарда, как и любую другую болезнь, легче предупредить, чем лечить. Чтобы избежать кризисной ситуации, лучше смолоду начинать следить за своим здоровьем. Как избежать инфаркта расскажет "Рамблер".
Что нужно делать, чтобы избежать инфаркта
Фото: DepositphotosDepositphotos

Давление

Очень важно регулярно измерять артериальное давление. Особенно это касается людей старше 40 лет и гипертоников. Замеры надо делать утром и вечером, и записывать. Это поможет выявить причину повышения давления. Нормальным считается давление не выше 140/90 мм.рт.ст.

Сахар и холестерин

Периодически надо сдавать общий анализ крови, который быстро покажет, что в организме идет что-то не так. Повышенная глюкоза может говорить о развитии диабета, а высокий холестерин повышает вероятность тромбоза. Однако всего этого можно избежать, если правильно питаться и умеренно заниматься спортом.

Прогулки

Вовсе необязательно ходить в спортивный зал, чтобы поддерживать себя в тонусе. Вы можете ограничиться небольшой утренней зарядкой и пешими прогулками. Малоподвижный образ жизни — один из главных факторов, приводящий к снижению эластичности сосудов, появлению атеросклеротических бляшек и тромбообразованию.

Врач

Многие люди боятся ходить к врачу, терпят боль и пренебрегают препаратами. Если у вас часто повышается давление, не ждите, когда вам станет совсем плохо. Обнаружив первые признаки повышения артериального давления обязательно проконсультируйтесь с врачом и соблюдайте его назначения.
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