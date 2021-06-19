Современная медицина прежде всего нацелена на выявление рисков и предотвращение заболеваний. Однако, когда речь идет о деторождении, родители очень часто предпочитают игнорировать возможные риски. "Рамблер" узнал, можно ли предотвратить генетические заболевания.

Гинеколог может найти проблемы с фаллопиевыми трубами или обнаружить миому матки, способную помешать нормальному развитию беременности, а к генетику женщины обычно не доходят.

При этом генетик может выявить патологии развития плода. В случае обнаружения серьезных проблем выбор или аборт, или рождение заведомо больного ребенка, нуждающегося в дорогостоящем лечении.

Если же начать подготовку к беременности с прохождения скринингового обследования на аномальные гены. Они и отвечают за развитие наиболее серьезных наследственных заболеваний, то результат будет другим. Скрининг помогает определить риски у практически здоровых носителей.

Современные методики позволяют отобрать эмбрионы со «здоровым» генотипом. Через 9 месяцев даже у пары, в которой оба родителя имеют аномальный ген, рождается здоровый ребенок.

При этом сдать генетический тест может и уже взрослый человек. Чаще всего его используют из интереса узнать о своей национальности, а можно и определить потенциальные болезни, которые "заложены" в человека его генами, но еще не проснулись.