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Можно ли предотвратить генетические заболевания

Даня Виттиг
6 часов назад
Современная медицина прежде всего нацелена на выявление рисков и предотвращение заболеваний. Однако, когда речь идет о деторождении, родители очень часто предпочитают игнорировать возможные риски. "Рамблер" узнал, можно ли предотвратить генетические заболевания.
Можно ли предотвратить генетические заболевания
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Гинеколог может найти проблемы с фаллопиевыми трубами или обнаружить миому матки, способную помешать нормальному развитию беременности, а к генетику женщины обычно не доходят.
При этом генетик может выявить патологии развития плода. В случае обнаружения серьезных проблем выбор или аборт, или рождение заведомо больного ребенка, нуждающегося в дорогостоящем лечении.
Если же начать подготовку к беременности с прохождения скринингового обследования на аномальные гены. Они и отвечают за развитие наиболее серьезных наследственных заболеваний, то результат будет другим. Скрининг помогает определить риски у практически здоровых носителей.
Современные методики позволяют отобрать эмбрионы со «здоровым» генотипом. Через 9 месяцев даже у пары, в которой оба родителя имеют аномальный ген, рождается здоровый ребенок.
При этом сдать генетический тест может и уже взрослый человек. Чаще всего его используют из интереса узнать о своей национальности, а можно и определить потенциальные болезни, которые "заложены" в человека его генами, но еще не проснулись.
Например, рассеянный склероз нельзя вылечить, но его развитие можно значительно замедлить. Также можно предотвратить развитие рака молочной железы и значительно снизить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Болезни и лекарства,
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