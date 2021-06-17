Как защититься от остеопороза

После 50 лет опорно-двигательный аппарат человека становится хрупким из-за постепенного уменьшения костной массы, и ревматологи говорят, что во второй половине жизни от остеопороза не застрахован никто. Поэтому всем, кому около 40 или больше, просто необходимо задуматься о профилактике остеопороза. О том, как это сделать, расскажет "Рамблер".

Остеопороз – это системное заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы и нарушением ее качества. В результате таких процессов кости становятся хрупкими. Даже при самой, казалось бы, незначительной травме у человека вдруг случаются так называемые низкоэнергетические переломы. На рентгене кости выглядят пористыми, они становятся ломкими и слабыми.

Самое тяжелое проявление остеопороза – это перелом шейки бедра. До половины пациентов с такой травмой умирают в течение года. Из выживших только десять процентов возвращаются к нормальной жизни. Остальные становятся узниками кровати, квартиры, в лучшем случае – своего двора. И здесь наиболее уязвимы женщины за несколько лет до и в первые годы менопаузы. В период менопаузы женщина может потерять до двадцати процентов костной массы. У мужчин заболевание развивается в более пожилом возрасте.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остеопороз является одним из самых распространенных заболеваний нашего времени. Остеопорозом страдает приблизительно каждая четвертая женщина старше 50 лет. Его частота превышает частоту рака молочной железы, инсульта и инфаркта.

Профилактика

натуральные кисломолочные продукты (творог, кефир, йогурты),

твердые сыры,

все виды орехов (особенно кунжут и миндаль),

цельнозерновые продукты из злаковых бобовых культур,

хлеб, приготовленный из нерафинированной муки грубого помола,

все сорта капусты (особенно брокколи),

все сухофрукты (особенно курага и чернослив),

различная зелень (шпинат, сельдерей, петрушка),

свежие овощи и фрукты без исключения. Профилактика остеопороза должна быть комплексной. Одно из важнейших условий сохранения костей в целости – здоровое питание, включающее продукты, содержащие необходимое количество кальция и витамина D. К ним относятся:

Усвояемость кальция на 30-60% повышает витамин D3, которого больше всего содержится в жирной рыбе, печени рыб. Кальций также лучше усваивается вместе с фосфором, а это – молоко и молочные продукты. Для профилактики переломов, полезны, также, лук и чеснок. Эти продукты содержат в себе серу, которая способствует усвоению кальция. Следует ограничить потребление поваренной соли и кофе, способствующих вымыванию кальция из костей.

В профилактике остеопороза и переломов большое значение придается достаточной физической нагрузке. Формирование скелета, развитие костной ткани идет до 25 лет, поэтому очень важны в этот период систематические занятия физическими упражнениями, спортом. Тренировки приводят не только к увеличению мышечной ткани, но и к значительному наращиванию кортикального слоя костей, их укреплению.

Плохо отражаются на формировании скелета длительная ходьба на высоких каблуках, поднятие тяжестей. И в старших возрастах физическая активность, упражнения и ходьба увеличивают прочность костной ткани и уменьшают вероятность переломов.