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Врач предупредила об опасных осложнениях при заболевании щитовидки

News.ru
4 часа назад
Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала Пятому каналу, при каких опасных симптомах нужно срочно обращаться к специалисту.
Врач предупредила об осложнениях при заболевании щитовидки
Фото: Global Look PressGlobal Look Press
Как отметила медик, заболевания щитовидки могут привести к опасным осложнениям, если вовремя не принять соответствующие меры. Так, по её словам, при снижении функции щитовидки замедляются обменные процессы: увеличивается вес, появляются постоянные отёки, запоры, болят суставы, снижается настроение. Кроме того, у больных нередко возникают проблемы с сосудами, ускоряется развитие атеросклероза, также могут появиться нарушения со стороны ритма сердца.
Крайним проявлением гипертиреоза может быть гипотиреоидная кома. К счастью, встречается очень редко, но характеризуется крайне неблагоприятно — летальным исходом, — предупредила Балашова.
Обратное состояние гипертиреоза — тиреотоксикоз или избыточная продукция гормонов щитовидной железой. Это состояние характеризуется учащённым сердцебиением до 110–120 ударов в минуту. Кроме того, может появиться мерцательная аритмия: в этом состоянии у человека возникает ощущение дрожи, кожа становится влажной и бархатистой. Всё это может привести к серьёзному осложнению — тиреотоксическому кризу с летальным исходом.
Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, какой продукт стоит ввести в рацион, чтобы помочь нормальной работе сердца и щитовидной железы.
Болезни и лекарства,Наталья Балашова,
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