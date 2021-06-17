Врач предупредила об осложнениях при заболевании щитовидки

Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала Пятому каналу, при каких опасных симптомах нужно срочно обращаться к специалисту.

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Как отметила медик, заболевания щитовидки могут привести к опасным осложнениям, если вовремя не принять соответствующие меры. Так, по её словам, при снижении функции щитовидки замедляются обменные процессы: увеличивается вес, появляются постоянные отёки, запоры, болят суставы, снижается настроение. Кроме того, у больных нередко возникают проблемы с сосудами, ускоряется развитие атеросклероза, также могут появиться нарушения со стороны ритма сердца.

Крайним проявлением гипертиреоза может быть гипотиреоидная кома. К счастью, встречается очень редко, но характеризуется крайне неблагоприятно — летальным исходом, — предупредила Балашова.

Обратное состояние гипертиреоза — тиреотоксикоз или избыточная продукция гормонов щитовидной железой. Это состояние характеризуется учащённым сердцебиением до 110–120 ударов в минуту. Кроме того, может появиться мерцательная аритмия: в этом состоянии у человека возникает ощущение дрожи, кожа становится влажной и бархатистой. Всё это может привести к серьёзному осложнению — тиреотоксическому кризу с летальным исходом.