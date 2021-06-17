Врачи развенчали миф о том, что секс помогает при аллергии

Американские врачи оценили идею иранских коллег о спасении мужчин от симптомов сенной лихорадки через секс. В 2019 году ученые из Ирана обнаружили связь между репродуктивной и носовой системами и заявили, что секс сужает кровеносные сосуды в носу и глазах, отчего глаза перестают слезиться, а нос начинает нормально дышать, пишет LadBible.

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Аллергия, вызванная пыльцой растений, называется сенной лихорадкой, которая проявляется в сезонном аллергическом риноконъюнктивите — слезотечении и насморке.

Ученые из Медицинского университета Тебриза не проводили клинических испытаний своих наблюдений, но их выводы опубликовал серьезный медицинский журнал «Медицинские гипотезы». Сина Зарринтан (Sina Zarrintan), один из неврологов, принимавших участие в исследовании, сказал: «Это можно делать время от времени, чтобы облегчить заложенность, и пациент может регулировать количество сеансов в зависимости от тяжести симптомов».

Однако Мохаммед Амин Аболгассеми Фахре (Mohammed Amin Abolghassemi Fakhre) из того же университета напомнил о некоторых ограничениях в использовании эякуляции для лечения заложенности носа. Метод невозможно использовать вне дома и при отсутствии партнера.

Доктор Марк Голдштейн, главный аллерголог Пенсильванской больницы, сказал, что «люди с аллергией часто плохо спят и испытывают усталость, что снижает сексуальное влечение». Доктор Майкл Беннингер — отоларинголог в клинике Кливленда, штат Огайо, добавил, что секс, вероятно, не самый лучший способ справиться с сенной лихорадкой.

«Я обычно рекомендую начинать лечение аллергии с неседативных антигистаминных препаратов или закапывание в нос стероидов за две-три недели до их основного сезона аллергии. Чем раньше будут лечить аллергию, тем меньше трудностей возникнет у людей во время сезона аллергии», — уверен врач.