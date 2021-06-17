Названы признаки незаметно развивающегося рака легких

Основным поводом для обращения к врачу специалисты назвали не проходящий неделями и ухудшающийся кашель. Также стоит обеспокоиться из-за появления крови в мокроте, частых болей в груди, а также частых бронхитах и пневмониях. Кроме того, на онкологию могут указывать повышенная утомляемость, потеря аппетита и необъяснимая потеря веса.