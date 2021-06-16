С какими болезнями нельзя купаться в море

При некоторых заболеваниях климат морского побережья может оказаться отнюдь не целебным. Длительное купание в море может спровоцировать целый ряд осложнений. Подробнее в материале "Рамблера".

Натуральная чистая морская вода – это активный, и в какой-то степени даже агрессивный раствор солей, газов и органических соединений. Поэтому и кратковременное пребывание в ней может оказывать сильное влияние на организм.

Цистит

Купание в море, безусловно, положительно сказывается на нашем здоровье. Но если вы даже один раз страдали от цистита, пляжный отдых может спровоцировать заболевание. Обычно цистит ассоциируется с переохлаждением, ведь с него начинается болезнь, но настоящая причина заболевания – инфекция. Соленая вода раздражает слизистую, в результате чего та не может оказать должного сопротивления атаке бактерий.

Каждый раз после купания нужно принимать душ, чтобы смыть остатки соли, и следить за гигиеной на пляже. Песчинки запросто могут проникнуть в уретру и нанести слизистой микроповреждения. В свою очередь бактерии, содержащиеся в моче, попав в уретру, вызовут воспаление.

Молочница

Морская вода, за счет содержащейся в ней соли, менее насыщена патогенными микроорганизмами. Поэтому при кандидозе купаться в ней нежелательно. Соль, попадая на воспаленную слизистую оболочку половых органов, вызывает ее раздражение и делает более чувствительной к другим возбудителям. Поэтому купаться в море при молочнице не рекомендуется.

Кожные болезни

Для людей, страдающих кожными заболеваниями, соленая морская вода полезна не всегда. Она может вызвать дополнительное раздражение кожи, например, при экземе и атопическом дерматите, если эти заболевания находятся в острой стадии. Частые рецидивы герпеса тоже служат основанием, для того чтобы воздержаться от поездки на море.

Пиелонефрит

Пиелонефрит представляет собой заболевание почек, которое имеет бактериальную основу. В связи с возникновением данного недуга, в организме человека начинают происходить воспалительные процессы, чаще всего поражающие одну почку. При хроническом пиелонефрите не рекомендуется купание в море, так как оно является сильнодействующим фактором и может вызвать переохлаждение организма и обострение процесса.

Заболевания уха

Морская вода опасна для тех, у кого часто образуются серные пробки. Дело в том, что во время купания, попадания морской воды в уши, пробки могут разбухнуть и вызвать неприятные ощущения: чувство распирания, бульканья, дискомфорт, боли, заложенность.