Первые шаги для спасения сердца

Не все проблемы с сердцем имеют явные симптомы, но есть несколько «подсказок», которые помогут распознать сердечные заболевания и тем самым предпринять первые шаги в предотвращении серьезных осложнений. Эксперт телеканала «Доктор» , врач-кардиолог Юлия Щеглова рассказала о неочевидных признаках неполадок с сердцем.

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Общие признаки и симптомы сердечного приступа:

Ощущение сдавливания, стеснения или ноющей боли в груди, которое может распространяться на шею, челюсть, руки или спину;

учащенное сердцебиение или перебои в работе сердца;

чувство нехватки воздуха;

головокружение, потеря сознания, обморок;

иногда сердечный приступ может иметь и нехарактерные проявления, например, боли в животе, просто слабость.

Некоторые сердечные приступы возникают внезапно, но у многих людей предупреждающие признаки и симптомы появляются за несколько часов, дней или недель до самого сердечного приступа. Самым ранним предупреждением может быть повторяющаяся боль в груди или давление, вызванное напряжением и не уменьшающееся после отдыха. Стенокардия вызвана временным уменьшением притока крови к сердцу.

Лечение болезней сердца зависит от состояния пациента и от того, как далеко зашло заболевание. В любом случае необходимо следить за своим питанием и изменить отношение к своему образу жизни в целом. Диета с низким содержанием жиров и натрия, умеренная физическая нагрузка (не менее 30 ежедневно), отказ от курения и ограничение потребления алкоголя поспособствуют здоровому сердцу.

В некоторых случаях врач может назначить лекарства для контроля сердечного заболевания, выбор которых будет зависеть от состояние здоровья конкретного человека. Если лекарств недостаточно, возможно, врач порекомендует определенные процедуры, тип которых будет зависеть от типа сердечного заболевания и степени повреждения вашего сердца.

Исследования, которые можно провести при подозрении на сердечный приступ.