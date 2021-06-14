Раскрыты ранние признаки ревматоидного артрита

Специалисты назвали симптомы, свидетельствующие о начале развития ревматоидного артрита, передает Еxpress. Не стоит игнорировать возможные признаки начинающегося заболевания, необходимо как можно раньше обратиться за медпомощью.

К ранним симптомам ревматоидного артрита медики относят возникновение у человека чувства усталости после сна, связанного с реакцией организма на воспаление в суставах, потерю веса, болезненность и скованность в одном или двух небольших суставах, повышение температуры. Медики рекомендуют обратить внимание на покраснения, отеки и ощущение тепла в области суставов. Тревожным признаком является уменьшение диапазона движения в суставе и разница между суставами.