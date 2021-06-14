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Раскрыты ранние признаки ревматоидного артрита

runews24.ruиещё 2
13 часов назад
Специалисты назвали симптомы, свидетельствующие о начале развития ревматоидного артрита, передает Еxpress. Не стоит игнорировать возможные признаки начинающегося заболевания, необходимо как можно раньше обратиться за медпомощью.
Раскрыты ранние признаки ревматоидного артрита
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
К ранним симптомам ревматоидного артрита медики относят возникновение у человека чувства усталости после сна, связанного с реакцией организма на воспаление в суставах, потерю веса, болезненность и скованность в одном или двух небольших суставах, повышение температуры. Медики рекомендуют обратить внимание на покраснения, отеки и ощущение тепла в области суставов. Тревожным признаком является уменьшение диапазона движения в суставе и разница между суставами.
К усугубляющим факторам специалисты относят лишний вес, курение и гормональные нарушения.
Болезни и лекарства,Артрит,Ревматоидный артрит,
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