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Врач рассказала, как полностью избавиться от аллергии

News.ruиещё 1
2 часа назад
Современная медицина позволяет полностью избавиться от аллергии. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логинова.
Врач рассказала, как полностью избавиться от аллергии
Фото:  pixabay.com pixabay.com
По словам врача, аллергию можно вылечить. Для этого используется метод вакцинации, только вместо ослабленных вирусов и бактерий вводятся маленькие дозы причинно-значимых аллергенов. Проводить такую процедуру нужно вне сезона цветения.
Логинова добавила, что существует также и более современный метод — аутолимфоцитотерапия. Здесь для лечения аллергии используются иммунные клетки пациента — лимфоциты, которые вводят подкожно. После этой процедуры в течение нескольких месяцев формируется стойкий иммунитет к различным аллергенам, в том числе к пыльце растений, бытовым клещам, а также на домашних животных.
Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок заявил, что самым злостным аллергеном для человека в сезон пыльцевой аллергии являются деревья, в первую очередь берёза.
Болезни и лекарства,Владимир Болибок,Царьград ТВ,
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