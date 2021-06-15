Врач рассказала, как полностью избавиться от аллергии

По словам врача, аллергию можно вылечить. Для этого используется метод вакцинации, только вместо ослабленных вирусов и бактерий вводятся маленькие дозы причинно-значимых аллергенов. Проводить такую процедуру нужно вне сезона цветения.

Логинова добавила, что существует также и более современный метод — аутолимфоцитотерапия. Здесь для лечения аллергии используются иммунные клетки пациента — лимфоциты, которые вводят подкожно. После этой процедуры в течение нескольких месяцев формируется стойкий иммунитет к различным аллергенам, в том числе к пыльце растений, бытовым клещам, а также на домашних животных.