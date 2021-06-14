5 симптомов надвигающейся деменции

Даже задолго до пенсионного возраста можно почувствовать признаки надвигающейся деменции.

Еще в возрасте 40 лет на деменцию могут указывать как минимум пять симптомов, передает «РИА Новости» со ссылкой на приведенные Daily Express данные британского благотворительного фонда по исследованию болезни Альцгеймера.

Ухудшение зрения и проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов должны стать поводом для обращения к врачу.

О деменции может говорить и полная или частичная утрата речи или более мягкий вариант — трудности с поиском слов для выражения мысли.

Необъяснимая подавленность, раздражительность и неуверенность в себе — еще другие симптомы.

Четвертый признак — утрата чувства времени и места, а пятый — потеря памяти.