Статистика — вещь субъективная, однако в некоторых случаях она может помочь избежать серьезных проблем. "Рамблер" выяснил, от каких болезней чаще всего умирают люди. К слову, многие из них можно избежать, если отказаться от курения и поддерживать здоровый образ жизни.

Ишемическая болезнь сердца

Болезнь возникает, когда сосуды, которые питают сердце, сужаются из-за холестериновых бляшек. Сердце не получает достаточное количество кислорода, это приводит к одышке и боли в груди. Иногда первый симптом ишемической болезни сердца — инфаркт, когда бляшка полностью блокирует сосуды сердца.

Инсульт

Инсульт происходит, когда кровоснабжение части мозга прерывается из-за тромба или разрыва сосуда. Без кислорода клетки мозга начинают быстро погибать. Обычно человек теряет возможность симметрично двигаться, поднять и удерживать обе руки на весу из-за онемения, хуже говорит.

Хроническая обструктивная болезнь легких

Это заболевание легких, при котором становится трудно дышать. У человека при физической нагрузке, а иногда и в покое появляется одышка и хрипы, постоянный кашель с мокротой, частые инфекции легких и бронхов

Рак легкого, бронха и трахеи

Злокачественное разрастание клеток, которое характеризуется постоянным кашлем, кровью в мокроте, одышкой, необъяснимой усталостью и потерей веса, болью при дыхании. Во многом, болезни легких провоцирует курение.

Инфекции нижних дыхательных путей

Это пневмония, острый бронхит, вызванный гриппом или коклюшем. Скорее всего, в этот перечень включат COVID-19, и тогда группа поменяет свое положение в списке.

Сахарный диабет