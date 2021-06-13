Статистика — вещь субъективная, однако в некоторых случаях она может помочь избежать серьезных проблем. "Рамблер" выяснил, от каких болезней чаще всего умирают люди. К слову, многие из них можно избежать, если отказаться от курения и поддерживать здоровый образ жизни.
Ишемическая болезнь сердца
Болезнь возникает, когда сосуды, которые питают сердце, сужаются из-за холестериновых бляшек. Сердце не получает достаточное количество кислорода, это приводит к одышке и боли в груди. Иногда первый симптом ишемической болезни сердца — инфаркт, когда бляшка полностью блокирует сосуды сердца.
Инсульт
Инсульт происходит, когда кровоснабжение части мозга прерывается из-за тромба или разрыва сосуда. Без кислорода клетки мозга начинают быстро погибать. Обычно человек теряет возможность симметрично двигаться, поднять и удерживать обе руки на весу из-за онемения, хуже говорит.
Хроническая обструктивная болезнь легких
Это заболевание легких, при котором становится трудно дышать. У человека при физической нагрузке, а иногда и в покое появляется одышка и хрипы, постоянный кашель с мокротой, частые инфекции легких и бронхов
Рак легкого, бронха и трахеи
Злокачественное разрастание клеток, которое характеризуется постоянным кашлем, кровью в мокроте, одышкой, необъяснимой усталостью и потерей веса, болью при дыхании. Во многом, болезни легких провоцирует курение.
Инфекции нижних дыхательных путей
Это пневмония, острый бронхит, вызванный гриппом или коклюшем. Скорее всего, в этот перечень включат COVID-19, и тогда группа поменяет свое положение в списке.
Сахарный диабет
За уровнем глюкозы в крови необходимо следить, потому что сейчас все чаще диагностируется приобретенный диабет. Поэтому необходимо сдавать анализы крови и контролировать употребление сахара. Среди симптомов диабета: повышенная жажда, частое мочеиспускание, необъяснимая потеря веса, усталость, помутнение зрения.