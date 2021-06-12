Как дефицит витамина D разрушает психику

Влияние витамина D на человеческий организм трудно переоценить. Он отвечает за костную ткань, иммунитет, предупреждает рост раковых клеток, укрепляет сердце и сосуды, борется со старением. Помимо всего этого, доказано влияние витамина D на когнитивную функцию. Как рассказала психолог Татьяна Власевская, снижение данного витамина ведет к проблемам с памятью и работоспособностью. К тому же его дефицит наблюдается при некоторых психических заболеваниях, например, при шизофрении.

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О том, что психоэмоциональное состояние человека зависит в том числе от витамина D, ученые начали говорить не так давно. Последние исследования, проведенные Квинслендским университетом в США, доказывают, что витамин D влияет на структуру мозга, его функции и оказывает воздействие на строение перинейрональных сетей, которые подобно строительным лесам окружают некоторые виды нейронов и улучшают взаимодействие между ними. Особенно подвержен влиянию витамина D наиболее активный участок головного мозга — гиппокамп. В связи с чем недостаток витамина может приводить к депрессии и шизофрении.

Хорошая новость в том, что перинейрональные сети способны к восстановлению, так как они динамичны. То есть восполняя недостаток витамина D, можно справиться со своим психоэмоциональным состоянием и даже победить депрессию.

Для этой цели существует несколько способов. Самым простым в этом плане является двадцатиминутная прогулка в дневное время (с 10 до 15 часов). Такая прогулка, ставшая хорошей ежедневной привычкой в летний период времени, практически полностью обеспечивает организм необходимым запасом витамина D. Но уже на этом этапе можно столкнуться с теми или иными сложностями: рабочий график, наличие личного транспорта, удаленная работа — причин не гулять каждый день летом по 20 минут хоть отбавляй.

В осенне-зимний период, который длится в нашей стране нередко больше чем полгода, захватывая часть весны, с дефицитом витамина D сталкиваются все поголовно. Поэтому зачастую единственным выходом является сбалансированное питание, круглогодичный прием витамина D в профилактических целях (по рекомендации врача и после сдачи соответствующего анализа) и, конечно же, отдых на морских курортах. Именно на берегу моря большинство из нас имеет прекрасную возможность не только отдохнуть, справиться со всеми стрессами жизни в мегаполисе, перезагрузить свой мозг, но и реально восполнить недостаток жизненно необходимого вещества.