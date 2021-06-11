О чем говорит частое ощущение «кома в горле»

Многим из нас знакомо неприятное ощущение "кома в горле". Обычно оно проходит довольно быстро, но некоторые люди испытывают его слишком часто. "Рамблер" разбирался, с чем это может быть связано.

Оказывается, что зачастую неприятные ощущения сдавливания, тяжести или першения в горле могут возникать, как ответ организма на стресс.

"Ускорение ритма современной жизни приводит к повышению не только физической, но и эмоциональной нагрузки на человека, вследствие этого нарастает чувство тревоги, беспокойства, переживания и напряжения. В ответ на эти негативные эмоции наша нервная система запускает механизмы, которые влияют на работу глотки, тем самым провоцируя развитие симптомов кома в горле, покашливания, удушья.

Зачастую такое явление проходит после коррекции образа жизни и полноценного отдыха и сна. При длительном периоде воздействия стресса на организм может понадобиться помощь невролога для назначения оптимального лечения", — объясняет врач-эндокринолог поликлиники 2 Химкинской областной больницы изданию Аргументы и Факты.

Кроме того, "ком" может говорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом. В некоторых случаях, так может профвляться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Следует обратить внимание на связь неприятных ощущений и приема пищи, поняв возникают ли реакции вроде отрыжки, горечи во рту и боли при глотании пищи.

При этом, "ком в горле" может возникать и в других случаях:

- гиперсекреции желудочного секрета;

- неправильного питания (много жирной, жареной пищи, газировкти, а также быстрые и обильные приемы пищи);

- курения;

- употребление спиртного;

- прием некоторых медицинских препаратов.