Как распознать высокий холестерин по глазам

О том, что стоит следить за уровнем холестерина в крови, известно многим, однако принято считать, что узнавать об этом можно только лишь с помощью анализов. Как выяснил "Рамблер", следы высокого холестерина могут проявляться даже на лице.
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Так, британское издание Express сообщает о двух признаках повышения уровня холестерина, отражающихся на лице. При этом издание ссылается на фонд семейной гиперхолестеринемии.
«Иногда наблюдаются видимые признаки семейной гиперхолестеринемии, особенно при очень высоком уровне холестерина ЛПНП», — объясняют они.
В фонде отметили, что холестерин "выдают" глаза:
Первым тревожным признаком могут стать желтоватые участки вокруг глаз, ксантелазмы. Под этим понятием обобщены доброкачественные образования на коже, которые отличаются желтым цветом и возвышаются над кожным покровом. Зачастую такие образования возникают на верхнем веке возле внутреннего угла глаза. Причем они могут быть как единичными, так и множественными.
Другой "сигнал" — белая дуга возле цветной части глаза (роговичная дуга). Фактически, это липидные отложения серовато-белого цвета на периферии роговицы.
Обнаружив такие сигналы, стоит обратиться к врачу и сдать анализ крови. Скорее всего, проблемы с холестерином в таком случае имеются.