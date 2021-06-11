Как распознать высокий холестерин по глазам

О том, что стоит следить за уровнем холестерина в крови, известно многим, однако принято считать, что узнавать об этом можно только лишь с помощью анализов. Как выяснил "Рамблер", следы высокого холестерина могут проявляться даже на лице.

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Так, британское издание Express сообщает о двух признаках повышения уровня холестерина, отражающихся на лице. При этом издание ссылается на фонд семейной гиперхолестеринемии.

«Иногда наблюдаются видимые признаки семейной гиперхолестеринемии, особенно при очень высоком уровне холестерина ЛПНП», — объясняют они.

В фонде отметили, что холестерин "выдают" глаза:

Первым тревожным признаком могут стать желтоватые участки вокруг глаз, ксантелазмы. Под этим понятием обобщены доброкачественные образования на коже, которые отличаются желтым цветом и возвышаются над кожным покровом. Зачастую такие образования возникают на верхнем веке возле внутреннего угла глаза. Причем они могут быть как единичными, так и множественными.

Другой "сигнал" — белая дуга возле цветной части глаза (роговичная дуга). Фактически, это липидные отложения серовато-белого цвета на периферии роговицы.