Можно ли избавиться от камней в почках без операции

Если вам “посчастливилось” услышать диагноз “камни в почках”, согласно статистике, шанс, что они у вас появятся вновь равен примерно 70%. Факторы риска в данном случае разнообразны: от неправильного питания, недостаточного количества поступающей в организм жидкости до стресса и приема лекарственных препаратов. Как правило, избавляют от неприятности пациента врачи операционным путем. Но, может быть, можно лечить и предотвращать образование камней в почках? В натуральных методах лечения недуга разбирался “Рамблер”.

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Для лечения и предотвращения образования камней в почках можно следовать некоторым рекомендациям.

Во-первых, пейте достаточное количество воды. Обезвоживание приводит к тому, что организм оказывается неспособен расщеплять минералы и кислотные соли. Следствием этого становится образование камней.

Некоторые специалисты, чтобы предотвратить образование камней в почках или избавиться от уже имеющихся, рекомендуют употреблять лимонный сок. Лучше разбавлять его водой. С помощью этого нехитрого способа можно неплохо защелачивать тело. Внимание! Перед тем, как закупиться лимонами, обязательно проконсультируйтесь со специалистом: этот способ подходит не всем.

Разумеется, следует обратить внимание и на питание. Если, например, вы страдаете от камней, которые сформированы из оксалата кальция, логичным будет искать пути решения для того, чтобы снизить количество оксалатов в организме. Проще всего это сделать, отказавшись от ряда продуктов, которые содержат оксалаты в большом количестве. Из рациона следует исключить клубнику, орехи, шпинат, свеклу, шоколад, петрушку, пшеницу, пиво и продукты из сои.

Оказавшись обладателем камней в почках, необходимо также ограничить потребление сахара, поскольку он нарушает минеральный обмен в организме. От белой соли, которая увеличивает оседание оксалатов и кальция в моче, тоже следует отказаться. Ее вполне можно заменить розовой гималайской солью, которая богата множеством минералов.