Простые способы предотвратить образование тромбов

В течение всей жизни кровь постоянно циркулирует в организме, но обладает также способностью сворачиваться, чтобы предотвратить кровопотерю в результате, например, получения раны. В этом случае образовывающиеся сгустки крови в прямом смысле слова спасают жизнь, но если они же возникают без необходимости, это напротив, может привести к опасным последствиям. О том, как предотвратить образование тромбов, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Для того, чтобы предотвратить опасные проблемы, которые могут вызвать тромбы, стоит задуматься о том, как снизить факторы риска образования этих кровяных сгустков.

Во-первых, возьмите за правило включать в свой распорядок дня физическую активность. Регулярно проделывайте хотя бы часть пути от дома до работы и обратно, бегайте по утрам или совершайте велосипедные прогулки, поднимайтесь пешком по лестнице. Таким образом вы исключите один из главных факторов образования тромбов в ногах — неподвижность.

Умеренная (а возможно и средняя) физическая активность поможет исключить другой фактор возможного возникновения тромбов — лишний вес. Избавьтесь от ненужных килограммов и опасность серьезных заболеваний существенно снизится.

Тромбоза поможет избежать и правильное меню, в которое следует включить большое количество овощей, морскую рыбу, оливковое масло, а также продукты, богатые витамином Е. При этом необходимо снизить количество быстрых углеводов в рационе (ограничить себя в употреблении сахара, выпечки), а также меньше употеблять субпродукты, жирное мясо, фаст-фуд, поскольку в этой еде высокий уровень плохого холестерина, что ведет к образованию холестериновых бляшек.