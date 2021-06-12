Побочные эффекты от антибиотиков, которые мы не замечаем

О том, что антибиотики могут вести за собой побочные эффекты знают многие. Однако некоторые "следы" антибиотиков мы можем попросту не заметить.
Чаще всего пациенты, принимающие антибиотики жалуются на проблемы с желудочно-кишечным трактом. У многих развивается антибиотикоассоциированная диарея. Чтобы предотвратить развитие этой проблемы, следует употреблять много жидкости и продуктов, не содержащих клетчатку
Однако, если погибает полезная микрофлора кишечника, у человека может развиться клостридийная диарея. Она вызывает обезвоживание организма, а через несколько дней такой диареи человеку может потребоваться госпитализация.
Кроме того, прием антибиотиков может спровоцировать инфекции.
Дело в том, что они нарушают бактериальный баланс в нашем организме и человек становится более уязвимым к другим видам инфекции, например грибковой. Такая инфекция чаще всего может развиться во рту, на коже, под ногтями.
Антибиотики, как выяснил "Рамблер", могут вызывать и опасные аллергические реакции. Проявляться они могут по-разному: сыпь, одышка, крапивница, отек губ. Иногда может развиться даже опасная для жизни анафилактическая реакция, которая сопровождается отеком гортани, нарушением работы сердца, снижением давления и даже потерей сознания.
Антибиотики также могут быть причиной сильных, но непродолжительных головных болей.
При этом, определенные антибиотики являются фотосенсибилизаторами. Так они повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Это повышает риск солнечных ожогов, шелушения и последующее повреждение клеток кожи.
Некоторые антибиотики под воздействием солнечных лучей могут привести к покраснению и зуду кожи. Для этого, по данным научно-популярного американского журнала Scientific America, может быть достаточно даже 15 минут пребывания на солнце.
Поэтому во время лечения такими группами лекарств, как тетрациклины, фторхинолоны, сульфаниламидные препараты, избегайте длительного пребывания на солнце, особенно в дневное время. Среди таких антибиотиков называют доксициклин, бактрим и ципрофлоксацин.