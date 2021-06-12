Побочные эффекты от антибиотиков, которые мы не замечаем

О том, что антибиотики могут вести за собой побочные эффекты знают многие. Однако некоторые "следы" антибиотиков мы можем попросту не заметить.

Чаще всего пациенты, принимающие антибиотики жалуются на проблемы с желудочно-кишечным трактом. У многих развивается антибиотикоассоциированная диарея. Чтобы предотвратить развитие этой проблемы, следует употреблять много жидкости и продуктов, не содержащих клетчатку

Однако, если погибает полезная микрофлора кишечника, у человека может развиться клостридийная диарея. Она вызывает обезвоживание организма, а через несколько дней такой диареи человеку может потребоваться госпитализация.

Кроме того, прием антибиотиков может спровоцировать инфекции.

Дело в том, что они нарушают бактериальный баланс в нашем организме и человек становится более уязвимым к другим видам инфекции, например грибковой. Такая инфекция чаще всего может развиться во рту, на коже, под ногтями.

Антибиотики, как выяснил "Рамблер", могут вызывать и опасные аллергические реакции. Проявляться они могут по-разному: сыпь, одышка, крапивница, отек губ. Иногда может развиться даже опасная для жизни анафилактическая реакция, которая сопровождается отеком гортани, нарушением работы сердца, снижением давления и даже потерей сознания.

Антибиотики также могут быть причиной сильных, но непродолжительных головных болей.

При этом, определенные антибиотики являются фотосенсибилизаторами. Так они повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Это повышает риск солнечных ожогов, шелушения и последующее повреждение клеток кожи.

Некоторые антибиотики под воздействием солнечных лучей могут привести к покраснению и зуду кожи. Для этого, по данным научно-популярного американского журнала Scientific America, может быть достаточно даже 15 минут пребывания на солнце.