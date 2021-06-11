Российский врач описал ощущения перед инфарктом

Инфаркт миокарда не всегда сопровождается болью и примерно в 30 процентах случаев может не вызывать каких-то ощущений в грудной клетке. Состояние таких пациентов описал российский врач-кардиолог Владимир Глаголев, передает «Доктор Питер».

По словам Глаголева, иногда люди жаловались на боль в шее, руке, зубах, животе, ухе или в пояснице. Он уточнил, что боль в груди может быть вызвана заболеваниями позвоночника, пищевода, аорты, плевры, легких.

При инфаркте миокарда возникают отличительные симптомы: одышка, холодный пот, иногда — ощущение страха смерти, потеря сознания, уточнил специалист.