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Простите за опоздание: насколько вредно бороться со сном

Даня Виттиг
1 час назад
Недосып — это большая проблема в жизни современного человека, которая значительно влияет на состояние нашего здоровья. И нет, это не оправдание для тех, кто постоянно опаздывает на работу, скорее повод позаботиться о себе. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
Простите за опоздание: насколько вредно бороться со сном
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Невыспавшийся человек чувствует себя рассеянным, ему труднее концентрироваться на выполняемых задачах. Нарушаются поведенческие реакции, человек может злиться и проявлять агрессию по отношению к другим.
Если не высыпаться долго, повышается риск заболеваний сердца. Живущие с вечным недосыпом люди вдвое чаще сталкиваются с инфарктами и инсультами, по сравнению с теми, кто "принимает нормальную дозу сна".
Существуют данные, которые свидетельствуют о снижении устойчивости организма регулярно невысыпающегося человека даже к обычной простуде. Иммунитет падает и ваш организм уже не может противостоять ОРВИ. К слову, коронавируса это тоже касается. Доказана также связь недосыпа и развития онкологии (а именно рак груди, предстательной железы и кишечника).
От недостатка сна страдает мозг, нарушается метаболизм и изменяется поведение людей. Бессонница просто «выключает» область мозга, которая отвечает за сферу социальных взаимодействий. Человек становится интровертным и злым, на поддержание связей просто нет сил и терпения. Возможны, эмоциональные качели.
И да, без нормального сна можно в прямом смысле сойти с ума. Поэтому, если вы замечаете проблему, ее необходимо решать. Недостаток сна вполне может спровоцировать шизофрению, депрессию и даже болезнь Альцгеймера.
Болезни и лекарства,
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