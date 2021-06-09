Как сахар убивает интимную жизнь

Женщины часто сталкиваются с дискомфортом в интимной зоне, что, естественно, неблагоприятно сказывается на желании интимной близости. Одной из самых распространенных причин, провоцирующих возникновение неприятных ощущений, является грибки Candida. О том, что провоцирует их активный рост и как с этим бороться - в материале "Рамблера".

Дрожжеподобные грибки рода Candida лежат в основе появления кандидоза - инфекционного заболевания с поражением кожи, слизистых оболочек и/или внутренних органов. Недуг имеет множество проявлений, среди которых белый налет на языке, грибок ногтей, пятна на коже и молочница, которая, собственно, и становится причиной отсутствия интимной жизни.

Примечательно, что опасны не сами грибки Candida, а их активный рост. На протяжении всей жизни человека они обитают в его организме в определенном количестве, не вызывая беспокойств. Но когда их число начинает резко увеличиваться, появляются проблемы. Избыточный рост Candida первично начинается в желудочно-кишечном тракте и лишь потом — в других областях (на слизистой оболочке гениталий, бронхов, в паренхиматозных органах).

Источником инфицирования кандидозом, как правило, является собственная флора организма (аутоинфекция), однако может произойти заражение извне. Вызывая болезнь, грибок не меняет своих свойств – свои свойства меняет организм (снижается местная защита). Прикрепляясь к клеткам эпителия, патогенный грибок начинает паразитировать в них, проникая вглубь тканей.

Candida живет и размножается за счет сахара, причем именно C. albicans спокойно использует не только глюкозу, но и фруктозу и даже маннозу. Более того, ее метаболизм настолько адаптирован, что кандида может использовать аминокислоты для функционирования. Поэтому первое, что нужно сделать для избавления от грибка - отказаться от сахаросодержащих продуктов.